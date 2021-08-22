中捷綠線延後營運損失 市府：審慎評估求償

監委葉宜津、王麗珍指出，台中市政府應積極求償台中捷運綠線因列車聯結器故障而停駛的營業損失。台中市府今天表示，會審慎評估求償基準，作為行使求償權利的依據。

葉宜津、王麗珍指出，台中捷運綠線試營運不到一週就因列車聯結器故障而停駛，每月主要損失為薪資給付2489萬餘元、主要短收為營運票收入3709萬餘元，台中市府應積極求償。

對此，台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線工程尚在履約階段，若完成驗收後，依契約規定後續仍有保固期階段，廠商仍需依契約規定辦理保固。

葉昭甫認為，這次斷軸事件造成捷運綠線營運通車延宕，造成的營運損失，台中捷運公司已初步進行求償範圍及項目盤點，包括無法如期營運損失及可直接歸屬的其他損失金額。

葉昭甫進一步指出，因目前正值暑假營運淡季且受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，運量太低，不足以反映正常營運期間的應有運量以作為求償的合理依據。

葉昭甫強調，市府將於取得合理的運量、平均票箱收入等數據後，審慎評估求償基準，滾動檢討合適的營運數字，作為市府依法行使主張求償權利的依據，並將盡速向北市府求償，捍衛市府及市民權益。