中捷綠線延後營運損失 監院：中市府應積極求償

監委葉宜津、王麗珍指出，台中捷運綠線試營運不到一週就因列車聯結器故障而停駛，每月主要損失為薪資給付2489萬餘元、主要短收為營運票收入3709萬餘元，台中市府應積極求償。

根據監察院最新公布的調查報告，葉宜津、王麗珍說，台中捷運綠線在109年11月16日起試營運，但不到一星期就發生電聯車廂間半永久聯接器牽引裝置軸心斷裂情事；經全面檢測，其他列車竟發現也有相同情形。

葉宜津、王麗珍說，中捷故障發生後超過2個月，除台北市政府捷運局遲未提出完整調查報告、真相未明外，台中市政府交通局在109年12月中表示，要再測一支完整的聯結器軸心，進一步確認問題所在，但延宕多時，仍無結果。

調查報告指出，台北市政府未能妥適辦理台中捷運綠線營運前履勘作業的應確認要件，在通過履勘作業後進行試營運階段，才發生電聯車廂間牽引裝置軸心斷裂情事，且才6天就宣告暫停試營運，已減損民眾對政府施政品質的信賴，允應檢討改善。

報告表示，台北市政府辦理台中捷運綠線電聯車子系統採購，依電聯車故障原因調查結果指出，該軸心斷裂肇因是因無明確作業標準程序，且未落實檢驗機制，造成牽引裝置組裝不當而斷裂；該軸心強度經測試檢驗，也有不符供應規格，已損及政府權益，允應檢討並追究相關契約損失賠償責任。

報告指出，台中市政府未能善盡施工查核的責任，督導北捷局辦理審查及監造業務，導致台中捷運綠線展延後續營運期程規劃，將原訂109年12月19日正式收費營運期程，延後到110年4月25日才正式營運，已影響台中市政府營運收入，及增加額外支出等損失。

報告表示，經台中捷運公司統籌彙整營運損失，一次性費用為新台幣161萬餘元，經常性費用每月為7982萬餘元，其中主要損失項目為薪資給付2489萬餘元，主要短收項目為營運票收入3709萬餘元，在正式恢復通車營運後，會覈實統計實際損失金額。台中市政府允應檢討改善，並積極求償。