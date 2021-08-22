宮廟大樓社區紙錢集中進爐燒 減少空汙

彰化縣推動「紙錢集中清運服務」，員林市清潔隊表示，中元節是全年紙錢清運最大宗的一天，近年來不只宮廟，大樓公寓都已愈來愈習慣由公所清運紙錢集中到溪州焚化爐處理，去年全年員林市公清運了上百噸紙錢，今年還未加上農曆7月量就已收了近77噸。

員林市長游振雄也在臉書宣傳，中元節普度紙錢集中焚燒可預先洽詢清潔隊，游振雄表示，紙錢集中焚燒可有效減少露天焚燒的空氣汙染，也可避免焚燒紙錢發生公共危險。

員林市清潔隊長黃吉城說，彰化縣環保局8月中旬已請法師到溪州焚化爐舉行「中元節淨爐科儀」，且清潔隊也是用資源回收專車載運紙錢到焚化爐處理，和一般垃圾車分開，民眾可放心，今天中元節應是全年紙錢焚燒最多的一天，清潔隊早已接到許多宮廟和大樓預約，今天下午會陸續請往清運。

黃吉城說，去年員林公所全年清運了上百噸紙錢，光農曆7月就可集中清運十幾噸紙錢，由於今年累計至今已收了76.8噸紙錢，預計再加上今年農曆7月清運的紙錢即可達近百噸，今年清運量應會高出去年。

根據彰化環保局資料顯示2020年的「紙錢集中清運」便民服務，全年集中處理的紙錢已高達1838公噸，除了中元節外，平日、清明、重陽節等特定節日，宮廟與大樓社區若有大量可紙錢，均可預約委託公所清運，可打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356，需在清運前5日完成預約登記，員林市的宮廟或社區等也可事先洽詢員林清潔隊專線8320014。