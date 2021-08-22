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南投埔里眉溪甜根子草花開 綠波夾白浪捲溪床
明天是處暑，代表夏天暑氣逐漸消退，而隨時序漸入秋，南投縣埔里鎮眉溪沿岸溪床的甜根子草又進入花期，但因今年豪雨狀況多，花況不如以往，但仍能看見的綠波夾白浪，隨風搖曳的浪漫景致，還是吸引不少民眾佇足拍照。
埔里鎮公所指出，最近白天氣溫雖仍居高不下，但隨節氣變化，其實已經進入夏、秋交替的時節，而每年8月中旬、農曆中元節前後，鎮內眉溪溪床沙洲甜根子草就進入花期，而大片雪白的甜根子草隨風吹拂搖曳，宛如白浪來襲，好不浪漫。
而「甜根子白浪」美景國道6號終點守城橋，向下蔓延經台21線牛眠橋、國6埔里、愛蘭交流道，直到眉溪和南港溪交會的善新橋，沿線鄰近守城堤防、國6埔里交流道防汛道路堤防和向善堤防，都是欣賞白色花浪的最佳觀賞點。
不過，今年大旱之後，6月下旬後屢遭熱帶性低氣壓引進西南氣流襲台侵擾，連續豪大雨的狀況多，而因眉溪沿岸的溪床地貌遭到沖刷破壞，也影響甜根子草生長，因此甜根子草數量不比去年，但綠波夾白浪翻騰的景致，別有一番風情。
近期就有不少民眾佇足欣賞，甚至拍照，公所表示，眉溪為東西流向，因此清晨日出、傍晚夕陽取景更有看頭，而甜根子沿溪盛放，剛好是當地民眾晨昏運動的路線，最適合健行運動兼賞景，也很歡迎各地遊客到埔里山城欣賞這初秋美景。
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