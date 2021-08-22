中捷綠線故障找到了！ 更換煞車電磁閥測試正常再載客

台中捷運綠線昨上午7點49分，一班列車在高鐵站停車後發生煞車系統故障，今天凌晨進場查修，工程人員研判是車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫。中捷表示，目前人在保固期，中日工程人員漏夜檢修，查出原因。今起除增列例行檢查項目，並檢討故障排除程序，

列車故障後移動至高鐵台中站上行軌尾軌停駐，上午9時34分全線恢復正常營運，今天凌晨進北屯機廠查修。

中捷公司副總經理葉進財率相關人員及北捷局、川崎重工人員漏夜檢查，至清晨4點確認故障原因為01車駐車煞車電磁閥線圈故障，導致電源端控制斷路器因過載而跳脫。

中捷公司表示，本次事件單屬首次發生駐車煞車電磁閥故障致斷路器跳脫的案例，異常故障組件已請廠商進一步分析故障原因。

中捷公司說，在每日例行性檢查中會檢視列車管理(TMS)監控螢幕中煞車系統功能是否作動正常、有無異常警訊，但原廠手冊並無針對電磁閥做特別檢查或量測項目。

本次異常是電磁閥突發故障所造成，已更換新品，中捷將與廠商討論建立例行性量測紀錄，以提早發覺故障前兆。