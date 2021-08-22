聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷綠線故障找到了！ 更換煞車電磁閥測試正常再載客
台中捷運綠線昨上午7點49分，一班列車在高鐵站停車後發生煞車系統故障，今天凌晨進場查修，工程人員研判是車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫。中捷表示，目前人在保固期，中日工程人員漏夜檢修，查出原因。今起除增列例行檢查項目，並檢討故障排除程序，
列車故障後移動至高鐵台中站上行軌尾軌停駐，上午9時34分全線恢復正常營運，今天凌晨進北屯機廠查修。
中捷公司副總經理葉進財率相關人員及北捷局、川崎重工人員漏夜檢查，至清晨4點確認故障原因為01車駐車煞車電磁閥線圈故障，導致電源端控制斷路器因過載而跳脫。
中捷公司表示，本次事件單屬首次發生駐車煞車電磁閥故障致斷路器跳脫的案例，異常故障組件已請廠商進一步分析故障原因。
中捷公司說，在每日例行性檢查中會檢視列車管理(TMS)監控螢幕中煞車系統功能是否作動正常、有無異常警訊，但原廠手冊並無針對電磁閥做特別檢查或量測項目。
本次異常是電磁閥突發故障所造成，已更換新品，中捷將與廠商討論建立例行性量測紀錄，以提早發覺故障前兆。
另故障車組駐車煞車電磁閥已更換新品，今日將於測試軌進行100公里運轉測試，測試後檢查正常即可回歸載客服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言