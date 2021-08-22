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南投竹山社區實體店進駐市場 盼擴大商機拓財源

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面供竹山社區使用，成為該社區第2個、全鎮第4個的社區實體店面，公所表示，希望能藉由該平台行銷推廣社區商品及產業，並提供民眾選購新通路，更協助社區開拓財源來挹注社區福利服務。

縣府社勞處指出，縣府4年前開始推動社區產業行銷計畫，至今已有南投、埔里、草屯、竹山、魚池、名間及國姓等鄉鎮市已有37個社區加入，其中竹山社區第一公有市場店面是該社區第2個、全鎮第4個，也是全縣第11個社區實體店面。

有別於多數社區產業實體店面是設在社區據點或當地活動中心，竹山社區第2個實體店面在縣府補助輔導及公所協助下，開設於竹山第一公有市場臨橫街店面，更能對外接觸消費大眾，擴大行銷推廣社區產業，並提供選購優質產品的新通路。

竹山鎮公所表示，提供第一公有市場店面，成為社區第二個實體店面，配合竹山鎮社區產業行銷計畫推廣在地農產品與特色加工品，由竹山社區領頭串連起竹山各個社區，藉此推廣帶狀地區發展在地特色，為行銷社區做好準備。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄則說，實體店面除展售在地社區的產品，其他社區產品也能夠寄售，達到資源共享、聯合行銷的目的；透過行銷在地農產品、初級與二級加工產品，經營社區文化特色。

她更提到，以社區實體店面作為平台，增加各社區產業銷售機會，行銷推廣社區產業，更希望能夠讓社區增加其自籌財源，累積自身量能，讓社區有更多的經費能夠辦理社會福利工作，並將其收益回饋在地居民，達到福利化社區之目的。

南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面作為竹山社區實體店面，盼助拓財源挹注社區福利服務。圖／南投縣政府提供

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