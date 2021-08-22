南投竹山社區實體店進駐市場 盼擴大商機拓財源

南投縣竹山鎮公所提供第一公有市場臨橫街店面供竹山社區使用，成為該社區第2個、全鎮第4個的社區實體店面，公所表示，希望能藉由該平台行銷推廣社區商品及產業，並提供民眾選購新通路，更協助社區開拓財源來挹注社區福利服務。

縣府社勞處指出，縣府4年前開始推動社區產業行銷計畫，至今已有南投、埔里、草屯、竹山、魚池、名間及國姓等鄉鎮市已有37個社區加入，其中竹山社區第一公有市場店面是該社區第2個、全鎮第4個，也是全縣第11個社區實體店面。

有別於多數社區產業實體店面是設在社區據點或當地活動中心，竹山社區第2個實體店面在縣府補助輔導及公所協助下，開設於竹山第一公有市場臨橫街店面，更能對外接觸消費大眾，擴大行銷推廣社區產業，並提供選購優質產品的新通路。

竹山鎮公所表示，提供第一公有市場店面，成為社區第二個實體店面，配合竹山鎮社區產業行銷計畫推廣在地農產品與特色加工品，由竹山社區領頭串連起竹山各個社區，藉此推廣帶狀地區發展在地特色，為行銷社區做好準備。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄則說，實體店面除展售在地社區的產品，其他社區產品也能夠寄售，達到資源共享、聯合行銷的目的；透過行銷在地農產品、初級與二級加工產品，經營社區文化特色。