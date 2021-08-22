台中龍眼產量銳減6成 大里區農會籲消費者多採購

目前正值台中大里、霧峰和太平的龍眼產季，但先前四、五月成長期受旱災影響，接下來又屢受大雨侵襲，要不是結果不佳，就是雖長成卻裂果，產量銳減，比往年少了6成，大里區農會總幹事賴東陽呼籲消費者多多選購，幫助農民。

賴東陽說，大里區竹仔坑地區是龍眼重要產區，今年受到氣候影響，四、五月的成長期遇到嚴重乾旱，造成結果不佳，果粒普遍偏小，七、八月卻下豪雨，沒被大雨打落的，很多都含水過多而裂開，今年收成品質不佳，讓靠天吃飯的農友大嘆無奈。

往年農曆7月初時，龍眼應該要碩大飽滿，現在卻是偏小，農民陳四煌表示，今年遇到台灣大乾旱，龍眼在四、五月的成長期需要水灌溉，卻遲遲盼不到老天下雨，使大部分的果樹都缺水，造成結果率不佳，果粒普遍也缺乏營養，連帶影響到收成。

大里果樹產銷班第7班班長林調源說，今年種龍眼像「洗三溫暖」隨著氣候，心情也起起伏伏。今年原本龍眼花大開，但乾旱持續到5月，龍眼樹因缺水，果實長不大，農民心都涼了。好不容易等到雨來，卻又是下不停，原本以為還沒成熟的果實可能有救，沒想到不是被雨打落，就是含水量過多致裂果、黑殼。

農民廖秉弦說，因豪雨打落太多龍眼，樹上好的沒剩多少，請工人1天也要花不少錢，只好自己及家人加減採收，管理6公頃多的龍眼園產量預估只有3萬斤，比去年約減6成。

賴東陽說，龍眼營養豐富，含有鈣、磷、鐵、鉀等礦物質，與維生素B1、B2、C、胡蘿蔔素和菸鹼酸等維生素，生鮮的龍眼營養價值高，是人體攝取鐵質的最佳來源，至於龍眼乾肉，則富含磷、鉀與維生素C，無論鮮食或經過加工處理的龍眼，都是最佳的滋補食品。