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東豐快拚復工 市府：民地比照大智路估價師依市價處理

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府力拚東豐快速道路明年復工，已在地方召開說明會。圖/建設局提供
台中市政府力拚東豐快速道路明年復工，已在地方召開說明會。圖/建設局提供

台中市政府重啟「東勢─豐原生活圈快速道路」規劃今年完成環評程序，市府拚明年復工、2026完工。不過環團與地方居民等各有不同意見，市府建設局召開五場說明會，收集民意。

市府建設局今年初已與高公局取得共識，規劃東豐快速道路以高架跨越台3線銜接國4系統方式辦理，豐潭段工程也預先留設接合板，提供未來銜接運用，在環評定案後，將細部設計階段完善豐勢交流道系統的可行性評估。

陳大田指出，東豐快將以「細膩施政」化解紛爭，在合乎標準及保障市民權益下創造多贏。目前主線有居住事實拆遷數僅剩2戶，後續將辦理拆遷補償，降低民眾受影響程度。

建設局指出，公聽會中，部分所有權人及民意代表關切用地取得價格、農作物補償、農保權益、路線規劃及民宅拆遷等。

建設局承諾在兼顧土地所有權人權益及公共利益下，比照台中火車站旁大智路開通案，將用地協價或徵收價格由估價師依市價處理，且送請委員會審議，以保障所有權人權益。

人權 環評 中火

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