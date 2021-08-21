防疫警戒降級 夏令營親子樂訪東螺溪
防疫降回第二級，彰化縣文化局「2021美好彰化暑假線上夏令營」的多個營隊，從線上恢復為實體活動，探索東螺溪的自然生態視訊營今天快樂出發，30多名親子暢遊溪湖糖廠、巫家捏麵館、東螺溪生態教育園區，認為實地踏訪較能體會活動趣味。
東螺溪的自然生態視訊營在防疫警戒降級後，改為實體活動，湖埔社區大學、彰化縣就業能力教育協會等單位今天帶領營隊學員，上午先到溪湖糖廠搭小火車，參觀糖廠老火車頭、昔日製糖設備、糖廠冰品部，再轉往巫家捏麵館捏塑作品和用餐，下午轉往東螺溪生態教育園區觀察植物與昆蟲。
「親自到現場比較有感，光看影片無法體會搭乘小火車、捏麵的感覺。」陳姓學員舉例說，小火車經過東螺溪畔，經過每個平交道，火車警笛鳴笛、平交道警鈴鐺鐺響，只有身歷其境才能感受箇中趣味；捏麵人也是坐在捏麵館裡，麵糰在手裡揉捏，捏出一片片花瓣，才能體驗快樂。
明天中元節，巫家捏麵館的師傅接下「看桌」訂單，捏塑雞、鴨、牛、羊、魚和蔬果的祭品，栩栩如生，明天將交給客戶放在普桌供普度公和好兄弟觀賞。學員觀賞精心捏製的「看桌」祭品，限定中元節才能看到，都覺得幸運。
湖埔社大執行長林淑玲表示，東螺溪的自然生態視訊營已錄製影片，如果防疫仍在第三級警戒，學員在家觀看相關影片，了解東螺溪及周邊觀光旅遊點，因防疫降級，學員能親自走訪現場，享用溪湖糖廠的冰品，在巫家捏麵館用餐，到東螺溪生態教育園區嗅與摸植物，印象較為深刻。
彰化縣文化局夏令營每年開放報名都秒殺額滿，今年前一個半月的暑假都在防疫三級警戒，營隊全數改為「線上營隊逍遙遊」，報名狀況相當不理想，要到戶外走訪的營隊報名人數零星，直到警戒降級，戶外營隊都可恢復實體活動，很多親子紛紛探詢可否參加，可惜部分營隊已截止報名。
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