防疫警戒降級 夏令營親子樂訪東螺溪

防疫降回第二級，彰化縣文化局「2021美好彰化暑假線上夏令營」的多個營隊，從線上恢復為實體活動，探索東螺溪的自然生態視訊營今天快樂出發，30多名親子暢遊溪湖糖廠、巫家捏麵館、東螺溪生態教育園區，認為實地踏訪較能體會活動趣味。

東螺溪的自然生態視訊營在防疫警戒降級後，改為實體活動，湖埔社區大學、彰化縣就業能力教育協會等單位今天帶領營隊學員，上午先到溪湖糖廠搭小火車，參觀糖廠老火車頭、昔日製糖設備、糖廠冰品部，再轉往巫家捏麵館捏塑作品和用餐，下午轉往東螺溪生態教育園區觀察植物與昆蟲。

「親自到現場比較有感，光看影片無法體會搭乘小火車、捏麵的感覺。」陳姓學員舉例說，小火車經過東螺溪畔，經過每個平交道，火車警笛鳴笛、平交道警鈴鐺鐺響，只有身歷其境才能感受箇中趣味；捏麵人也是坐在捏麵館裡，麵糰在手裡揉捏，捏出一片片花瓣，才能體驗快樂。

明天中元節，巫家捏麵館的師傅接下「看桌」訂單，捏塑雞、鴨、牛、羊、魚和蔬果的祭品，栩栩如生，明天將交給客戶放在普桌供普度公和好兄弟觀賞。學員觀賞精心捏製的「看桌」祭品，限定中元節才能看到，都覺得幸運。

湖埔社大執行長林淑玲表示，東螺溪的自然生態視訊營已錄製影片，如果防疫仍在第三級警戒，學員在家觀看相關影片，了解東螺溪及周邊觀光旅遊點，因防疫降級，學員能親自走訪現場，享用溪湖糖廠的冰品，在巫家捏麵館用餐，到東螺溪生態教育園區嗅與摸植物，印象較為深刻。