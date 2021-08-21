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台中大肚名攤與姊妹同「名」 盧秀燕：要與妹妹來行銷
台中市長盧秀燕今天走訪大肚公有零售市場大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬等知名攤位，推廣平民美食。盧秀燕打趣地說，其中四星名攤大肚燕肉羹、芳滷肉相鄰，攤名剛好有「燕」、「芳」，與她的姓名「盧秀燕」、妹妹「盧秀芳」尾字相同，一定要找時間與妹妹一起來行銷。
盧秀燕說，「幸福美味需要親自品味」，台中有很多米其林美食，號稱「米其林城市」，還有更多平民美食隱身市場內，像是大肚市場是經濟部評鑑的三星優良市集，環境乾淨、衛生明亮，有很多好吃的國民美食，歡迎大家前來品嘗。
盧秀燕一一介紹大肚市場的知名小吃，例如四星名攤的大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬，三星名攤的大肚明鵝肉、鴨肉麵及古早味麥仔煎等；二星名攤的阿珍の舖、古早味碗粿肉圓大腸麵線、小可愛芋圓及老攤挫冰等。
盧秀燕說，近年來，市府積極推動傳統市場各項軟硬體改善，提升市集軟實力。像是大肚市場已全面更換市場LED節電燈管、市場大門用彩色LED燈造景及牆面油漆粉刷，讓市場看起來更加明亮，成為大肚區夜間亮點。此外，去年完成廁所整修，今年增加通風設備，提供民眾更舒適、優質的消費環境，搭配多元美食料理，饕客與遊客絕不能錯過。
經發局表示，美食是城市行銷新魅力，經發局積極行銷市場與輔導攤位，大肚市場除是大肚區主要民生購物中心，販售商品種類多元齊全，更是遠近馳名的美食市集，許多攤位都是經濟部認證的星級樂活名攤。大肚市場為落實防疫，在入口處安排人員控管人流，並嚴格要求民眾全程佩戴口罩及落實實聯制等防疫措施，並設置社交距離宣導員。
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