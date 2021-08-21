顏寬恒減重成功 今兌現祭品文發700個雞排

前立委顏寬恒3月底下定決心要在3個月內減重10公斤，若減肥失敗，就發2000份雞排，並與YouTuber「草爺」插賭加碼1000份。顏寬恒最後減重挑戰成功，仍兌現祭品文，連續兩個周末請民眾吃3000份雞排。今日是發放第一天，下午3時起在沙鹿、龍井、大肚等7個店家，發放700份雞排，刺激疫情封鎖後的消費。

發放點之一的台中市沙鹿區鎮南路二段「爆Q美式炸雞」，今日下午2點多已有民眾到場排隊，由顏寬恒服務處工作人員發號碼牌，3時30分民眾可以憑號碼牌領取雞排。排隊的謝先生說，網路看到顏寬恒要送雞排，因此早早來排隊吃免費雞排。

顏寬恒今日下午也到現場發放雞排，他說，自己從89.5公斤瘦到79.1公斤，共10.4公斤，接下來艱困的任務就是要維持，下個目標是9月可以再瘦到75公斤以下。

媒體詢問「聞到雞排香會不會受不了誘惑？」顏寬恒笑說，他現在已經練就一番功夫，晚上都不會餓，也不吃消夜，不然吃了更會增加自己的負擔，但是碰到好吃的還是會吃，因為要幫助周邊他熱愛的小店，讓店家在疫情艱困時可以繼續營運下去。

顏寬恒表示，防疫期間，受限指揮中心規定室外群聚不能超過100人，因此在8月21、22、28及29日等4天，分配在不同商圈共30個店家，把3000份雞排發完，每日發放700份，每家雞排店限100份，希望大家不只吃雞排，也順道在商圈的其他店家「交關」，刺激疫情封鎖後的消費。