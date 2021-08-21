原住民傳統射箭全國觀摩賽 今年移師烏日熱情登場

台中市運動局與台中市原住民體育總會聯合主辦的第8屆「理事長杯原住民傳統射箭全國觀摩賽」，今天上午在烏日射箭場盛大舉行，配合防疫，全國320名選手全程戴口罩、採四場次分流進行。台中市運動局長李昱叡說，有別於以往七年克難舉行，今年的觀摩賽移師烏日射箭場專業場地，這是由市議員黃仁、林榮進、吳瓊華等人爭取，由台中市長盧秀燕編列預算在烏日區體一用地整地規劃，今天是烏日射箭場第一場賽事，未來可做為運動賽事永久使用場地。

李昱叡指出，射箭是台灣原住民傳統技藝，為傳承原住民傳統射箭技藝，提升全民運動風氣，舉辦原住民傳統射箭全國觀摩賽，讓都市新世代原住民認識老祖宗狩獵的辛勞，學習傳統技藝與技能，避免原住民射箭技藝失傳，市民能能體驗、親近原住民文化。

運動局說明，理事長杯原住民傳統射箭全國觀摩賽前七年都是在大雅區台中市原住民綜合服務中心前廣場克難舉辦，今年移師烏日區慶光路旁的烏日區體一用地，基地達7公頃，為讓烏日地區民眾能有完善運動環境，基地北側規劃面積1公頃多功能運動草皮1座，去年完成驗收並提供作為射箭賽事及槌球場使用，除了賽事外亦兼具休憩功能的場地。

包括李昱叡、運動局主秘賴東宏、原住民族事務委員會主任委員林益陸、組長林修榮、市議員黃仁、林榮進議員服務處主任黃文雄、運動i台灣訪視委員吳俊達及各縣市原住民射箭隊皆到場為選手加油鼓勵。