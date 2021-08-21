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鹿港小鎮有人潮了！業者嘆：腳解封但口袋錢掏不出
國內疫情穩定，中央疫情指揮中心宣布8月24日到9月6日維持二級警戒，近日因各項指引放寬，包括店家、觀光景點開始出現人潮，彰化鹿港鎮今天恢復約3成人潮，不過商家指出，人潮雖有出現，「腳有解封，口袋的錢，還在三級」，消費者大都非必要不買。
暑假尾聲，鹿港街道在疫情降為2級之後才終於出現人潮，先前廟口的攤商因沒人全都歇業，從上周末開始陸續出來擺攤，謝姓小吃業者說，最近兩週末都遇到客人上門問能不能內用，人潮明顯增加，但平日仍然冷清，不過這幾天因中元節，不知道是不是大家忙拜拜，擺攤數和消費者沒有再突破。
鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟說，可內用的店家因限制人數，即便室內可坐滿收入也難恢復到平時暑假，今天中午過後人潮出現，不過除了小吃，民眾消費仍趨保守，加上明天是中元節，一般民眾禁忌較多，少往廟跑，依往年經驗人潮會明顯減少，鹿港因疫情面對不穩定的遊客似乎已看開。
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