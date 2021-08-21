快訊

金曲32／羅大佑特別貢獻獎幽默稱「一生領一次」 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港小鎮有人潮了！業者嘆：腳解封但口袋錢掏不出

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮攤販逐漸回籠，但人潮仍有限。記者林敬家／攝影
鹿港鎮攤販逐漸回籠，但人潮仍有限。記者林敬家／攝影

國內疫情穩定，中央疫情指揮中心宣布8月24日到9月6日維持二級警戒，近日因各項指引放寬，包括店家、觀光景點開始出現人潮，彰化鹿港鎮今天恢復約3成人潮，不過商家指出，人潮雖有出現，「腳有解封，口袋的錢，還在三級」，消費者大都非必要不買。

暑假尾聲，鹿港街道在疫情降為2級之後才終於出現人潮，先前廟口的攤商因沒人全都歇業，從上周末開始陸續出來擺攤，謝姓小吃業者說，最近兩週末都遇到客人上門問能不能內用，人潮明顯增加，但平日仍然冷清，不過這幾天因中元節，不知道是不是大家忙拜拜，擺攤數和消費者沒有再突破。

鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟說，可內用的店家因限制人數，即便室內可坐滿收入也難恢復到平時暑假，今天中午過後人潮出現，不過除了小吃，民眾消費仍趨保守，加上明天是中元節，一般民眾禁忌較多，少往廟跑，依往年經驗人潮會明顯減少，鹿港因疫情面對不穩定的遊客似乎已看開。

鹿港鎮攤販逐漸回籠，但人潮仍有限。記者林敬家／攝影
鹿港鎮攤販逐漸回籠，但人潮仍有限。記者林敬家／攝影
鹿港老街今天出現人潮，但買氣仍未恢復。圖／魏秀娟提供
鹿港老街今天出現人潮，但買氣仍未恢復。圖／魏秀娟提供

疫情 鹿港 小吃

延伸閱讀

中元節警消醫護拜對了嗎？ 專家：這些水果飲料別上桌

暑假尾聲阿里山遊樂區遊客未回流 飯店業者：寄望5倍券

台帛旅遊重啟！ 從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情

洛杉磯回頭重啟防疫規定 萬人活動須戴口罩

相關新聞

台中大肚名攤與姊妹同「名」 盧秀燕：要與妹妹來行銷

台中市長盧秀燕今天走訪大肚公有零售市場大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬等知名攤位，推廣平民美食。盧秀燕打趣地說...

顏寬恒減重成功 今兌現祭品文發700個雞排

前立委顏寬恒3月底下定決心要在3個月內減重10公斤，若減肥失敗，就發2000份雞排，並與YouTuber「草爺」插賭加碼...

原住民傳統射箭全國觀摩賽 今年移師烏日熱情登場

台中市運動局與台中市原住民體育總會聯合主辦的第8屆「理事長杯原住民傳統射箭全國觀摩賽」，今天上午在烏日射箭場盛大舉行，配...

鹿港小鎮有人潮了！業者嘆：腳解封但口袋錢掏不出

國內疫情穩定，中央疫情指揮中心宣布8月24日到9月6日維持二級警戒，近日因各項指引放寬，包括店家、觀光景點開始出現人潮，...

柔道男神楊勇緯爆紅 登「原曜台中」創刊號封面人物

排灣族「柔道男神」楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，台中市政府原住民族事務委員會刊物「樂活中原」，今年全面改版更名「原曜台中」，...

台74線六順橋增設南入匝道 2022年要動工了

台74線快速道路是台中都會區交通樞紐，串連大台中交通路網，為使東區、太平、大里、霧峰等地區路網更加完整，現在已是重要交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。