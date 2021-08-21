疫情人心浮動增普度意願 普桌多一成贈社福團體
明天中元普度，彰化縣許多宮廟和公私機構最近兩天提前辦理，祭品轉送社福團體及有需要的弱勢民眾，彰化家扶中心發現，到目前為止收到轉送來的普度祭品比去年同期約多一成，多家宮廟也表示以為疫情會降低民眾普度意願，沒想到普桌破紀錄，平均多一成。
今年防疫三級警戒期，中央流行疫情指揮中心禁止宮廟普度，一度引起宮廟和社福團體憂慮疫情會降低民眾參與普度與超度的意願，後來降回二級警戒，很多宮廟如期舉辦普度，機關與公司行號普度本來就沒被禁止，儀式結束後，祭品轉送社福團體及弱勢民眾。
「疫情期間，可能民眾更需要心靈寄託，參加普度意願比往年還高。」溪湖鎮大武宮住持陳益民今天表示，今年585份普桌供品，比去年多一成，大武宮全數轉送湖東國小及溪湖鎮弱勢民眾。
社頭清水岩寺總幹事陳慶福也說，原本以為疫情會讓民眾參與普度的情況不理想，結果相反，今年約7000名信眾參加超度歷代先祖與冤親債主，去年約6800人報名，今年普桌546桌，也比去年多約一成。
陳慶福表示，可能有些宮廟真的因疫情關係就不辦普度，普桌減少，往年弱勢團體和民眾收到的祭品多到爆，不主動詢問有無祭品可拿，今年很多弱勢團體和民眾主動索取，現在信眾很有愛心，絕大多數捐出祭品請寺方轉送給有需要的弱勢民眾。
「越是景氣不好、社會浮動，民眾越是求祈拜佛，希望得到心靈平靜。」彰化家扶中心主任王震光說，疫情讓人心不安，民眾轉向神明祈求平安，參加普度和超度的一定增加，明天才中元普度，彰化家扶中心收到宮廟和公司團體贈送的祭品已經超越去年同期的一成，有些公司團體通知家扶社工「拜完就收走」。
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