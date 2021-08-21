南投66歲民眾連三天造冊接種 疫苗覆蓋率達5成

南投縣連續3天為66歲縣民接種新冠肺炎疫苗，並採造冊方式在13鄉鎮市同步接種，到今天共接種3600多人，預計這波接種後，66歲(原住民56歲)民眾疫苗覆蓋率可達5成，未來疫苗則回歸1922平台預約接種。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣66歲人口共7040人，之前安排第8類接種對象，造冊通知施打。但後來國內疫苗不足，加上中央改以1922平台預約，讓65、66歲兩年齡層已經造冊，卻沒機會施打。

為了方便年長者接種，提高疫苗覆蓋率，也解決高齡長者難以使用網路上1922平台預約登記，南投縣長林明溱要求一劑疫苗都能不浪費，盤點疫苗剩餘量盡力籌措足量疫苗，為66歲年齡層者造冊，並透過里鄰長協助發放疫苗通知單，從19日起在各鄉鎮衛生所接種AZ疫苗。

今天是接種最後一天，以人數最多南投、草屯、名間、竹山、埔里等5大鄉鎮為主，為「66歲長者或具56歲原住民身分」年齡層民眾接種，共造冊接種3600多人，66年齡層疫苗覆蓋率可望突破5成，未接種者則回歸1922預約平台登記辦理。

南投市、草屯鎮及名間鄉接種站也設置X光巡迴車提供肺結核篩檢服務，另南投市及草屯鎮還提供大腸癌篩檢服務，為民眾健康把關。