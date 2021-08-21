台74線六順橋增設南入匝道 2022年要動工了

台74線快速道路是台中都會區交通樞紐，串連大台中交通路網，為使東區、太平、大里、霧峰等地區路網更加完整，現在已是重要交通幹道，尖峰時間經常大塞車。

台中市交通局表示，中央和台中市政府聯手規劃新設3個匝道，包括大里霧峰地區匝道、六順橋南入匝道、十九甲北出匝道。

交通局今天宣布，大里及霧峰地區匝道2020年8月動工後，六順橋南入匝道預計2022年動工、2024年完工，讓東區、太平區、大里區民眾能再省下通勤時間。

交通局長葉昭甫表示，台74線快速道路在太平至霧峰地區，現況無完整上、下匝道，欲上台74線轉高速公路的車輛，都要繞道，增加行車時間與距離外，也衍生不少交通壅塞情形，因此向中央提出在六順橋附近增設1座南入匝道，過積極爭取，最終也獲得核准。

六順橋南入匝道將由公路總局辦理匝道工程施作，市府須配合編列用地取得預算，辦理用地徵收，未來完工通車後將可服務往來東區、太平與大里等地區的交通需求，減少繞行距離並分攤太平南入匝道車流，提升民眾通行便利性，改善周邊道路交通壅塞現象。

交通局表示，目前公路總局所提送的環差分析報告已獲行政院環境保護署專案小組初審決議修正後通過，後續將再送環評委員會審議。

中市府除了展開用地取得作業、編列用地預算，接下來將舉辦公聽會及查估等相關作業，期盼市民能夠配合市府用地取得作業，儘早順利完成用地取得，讓工程進場施作。