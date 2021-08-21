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鷹入彰化芬園包公廟棲息 廟方稱吉兆可起大廟
一隻鳳頭蒼鷹昨晚飛進彰化縣芬園鄉八卦山區的大竹村山青宮包公廟，隨即停駐不走，多是棲在匾額上，廟方餵食生豬肉則不為所動，就算開廟門也不離去，約今天上午10時才飛離，引來信眾議論紛紛。前宮主許賢達表示，鷹是吉鳥，飛進廟內是吉兆，希望能讓山青宮香火更加興盛，起建大廟。
山青宮目前是鐵皮建築，前宮主許賢達說，因許家先祖受包公千歲庇佑，原供奉在許家廳頭，後來因神威遠播，有不少信眾前來進香，但這不符民間習俗，只好在住家旁另闢鐵皮建築，將包公等神明請進供奉，原名是明安堂，在民國97年改為明安宮，更由包公指示更為山青宮，主祀包府千歲。
許賢達說，昨晚約7點時，突然有隻鷹飛進來宮內，停駐在近3公尺高的匾額上，顧盼四望，有時還會移動位置，飛到光明燈上，就算廟裡有人也不驚惶，開啟廟門也不飛走。當時他以為牠餓了，就拿了一塊小塊生豬肉置在一旁，供牠取食，卻又不為所動，到今天上午還棲留在廟裡，吸引不少人前來觀看，直到10時許才飛走。
依廟方提供的照片，彰化縣野鳥學會理事長李益鑫依特下覆羽看起來蓬蓬的，認為鳳頭蒼鷹的可能性很大，且依羽色判斷可能是今年生的新生猛禽 。當時牠進到有隱蔽性的廟內休息，只要空間開放，不必刻意去驅趕，自然會飛出去。
李益鑫說，由於台灣的生態保育展現成果，平地公園綠地增加，讓鳳頭蒼鷹也逐漸回到原屬於牠們的生活空間，在公園綠地常可見到牠們的蹤影。
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