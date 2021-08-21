和美柑井里拒基地台一度過原始人生活 鎮長曝現況

彰化和美鎮柑井里民因電磁波危害健康疑慮，去年5月要求電信公司拆除里內一處共同設置的基地台，業者在協調不成下斷訊，造成千餘用戶電話及網路都不通，鄉親被戲稱回到「原始人生活」，公所介入協調，召開里民大會才讓訊號恢復，並尋找適合用地，今年已與電信業者簽約將基地台移到公所用地，目前雖還未發包出去，但暫不影響通訊。

論壇PTT近日有網友在八卦版以標題詢問「彰化和美柑井里基地台後來怎麼樣了？」當時當地鄉紳帶民眾抗議基地台，電信公司直接撤掉基地台，導致里民手機沒訊號集體崩潰，「當地現在還用郵筒傳遞訊息嗎？」

和美鎮長阮厚爵說，去年召開里民大會決議將柑井里該處爭議基地台遷走，經電信業者申請今年3月已與公所簽約，代表會同意出租第一公墓和第二公墓間的公所土地給電信業者，將基地台移到這裡來，主要是評估該處人煙稀少，民眾樂觀其成，基地台遷移會無縫接軌，不會有空窗期。

去年基地台爭議鬧得沸沸揚揚，也顯示出民眾對基地台存在的矛盾，柑井里原本設置的基地台緊鄰和美鎮殯儀館，因舊地主將土地賣掉，新地主拆除廠房，被里民發現後群起抗議，新地主怕引來公憤，連絡電信公司拆掉基地台，業者「從善如流」卻讓地方哀鴻遍野，業者拜託里長協調，並希望公所能找一筆公有地來遷建基地台。

當時各界建議下，有四處地點評估遷移，包括第一納骨塔旁示範公墓附近的福德正神周遭，因為中心點大部分里民都可收到訊號，也有地方人士表達願意提供用地或第一納骨塔前道路一塊私人農地可設置。最後包括遠傳、中華電信、台灣大哥大、台灣之星等四大電信業者今年向公所提出申請，將基地台遷移到柑井里308地號，待工程發包遷移基地台。