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阿嬤的粿不褪流行 彰化溪厝社區２小時完售上千鼠麴粿

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉溪厝社區理事長呂永富和志工趕做鼠麴粿和芋頭粿。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉溪厝社區理事長呂永富和志工趕做鼠麴粿和芋頭粿。記者簡慧珍／攝影

每逢民俗節日，彰化縣溪州鄉溪厝社區志工就忙個不停，除了外來訂單和附近民眾上門購買，還要到溪州鄉攤販市場賣社區產品，最受歡迎的就是現吃現做的鼠麴粿與芋頭粿，今天上午社區志工到市場擺攤，補貨再補貨，預定上午10點前完售。

「我們都是用當地農產品，大部分來自社區民眾自種。」溪厝村兼溪厝社區發展協會理事長呂永富說，例如鼠麴草、白蘿蔔、月桃葉、圓糯米、在來米、花生、芋頭、、香菇、雞肉、蒜頭等食材，社區居民栽種和飼養，看著植物和家禽的健康成長，加上社區志工以「古早味」口感製作，每次發佈開賣消息，舊雨新知都來訂購。

明天是中元節，溪厝社區志工林素杏等人昨、今兩天以傳統手工趕做鼠麴粿、芋頭粿供應節日祭祀所需，總共做了2000多個，收入超過4萬元，都將作為社區長者共餐等社區福利經費。

社區志工今天到溪州鄉攤販零售市場賣有「阿嬤味道的粿」，鼠麴粿的粿皮口感紮實，絕對使用月桃葉包裹，散發淡淡清香，炊蒸後香氣四溢，粿皮Q彈但不黏牙，內餡分兩種，有豆沙餡與蝦米蘿蔔絲餡，鹹、甜各有擁護者，3個100元，今天上午8點半前已銷售一空，剩下葷、素兩種口味的芋頭粿，同樣粿皮不黏牙，用料實在而且鹹度適中。

呂永富表示，溪厝社區因應節日製作現做可以現吃的粿，平日展售特色伴手禮養生麵，有紅龍果、地瓜葉與黑豆3種風味，這三種風味的食材也是社區居民自種，社區還飼養雞鴨，盡量用當地農產品製作食品，開拓社區財源。

紅龍果 阿嬤

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