鹿港地藏王廟今傍晚放水燈 祈求疫情遠離

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月20日到8月22日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的中元法會、放水燈活動，今天傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現鹿港百年民俗風華。

彰化縣長王惠美說，鄉親配合防疫措施，依中央規定的中元普渡防疫指引，才得以舉辦相關中元法會，中元普渡地藏王菩薩祭水靈放水燈為傳統的儀式，也是地方重要民俗特色，未來配合地方的民俗風情加上福鹿溪河濱公園的整修維護，使放水燈活動可以發揚光大，宗教信仰禮俗結合觀光行銷是指日可待的，期盼中央與地方合作，讓地方基礎建設與經濟觀光發展等能越來越完善。

鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，是當地民眾信仰的中心，鹿港早年是為重要的商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，地藏王廟每年皆固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。