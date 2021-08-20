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鹿港地藏王廟今傍晚放水燈 祈求疫情遠離

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月20日到8月22日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的「2021祈安拔薦三天大法會 放水燈 重現鹿港風華」。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月20日到8月22日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的「2021祈安拔薦三天大法會 放水燈 重現鹿港風華」。記者林敬家／攝影

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從8月20日到8月22日(農曆7月13至15日)舉辦為期三天的中元法會放水燈活動，今天傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現鹿港百年民俗風華。

彰化縣長王惠美說，鄉親配合防疫措施，依中央規定的中元普渡防疫指引，才得以舉辦相關中元法會，中元普渡地藏王菩薩祭水靈放水燈為傳統的儀式，也是地方重要民俗特色，未來配合地方的民俗風情加上福鹿溪河濱公園的整修維護，使放水燈活動可以發揚光大，宗教信仰禮俗結合觀光行銷是指日可待的，期盼中央與地方合作，讓地方基礎建設與經濟觀光發展等能越來越完善。

鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，是當地民眾信仰的中心，鹿港早年是為重要的商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，地藏王廟每年皆固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。

放水燈的目的是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，享用祭品並接受超渡，並且保佑鹿港能夠風華再現，儀式樸素典雅，為信眾祈安延壽、消災植福，頗有教化人心的意味。

地藏王廟每年於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中。記者林敬家／攝影
地藏王廟每年於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟放水燈，重現鹿港風華祭水靈。記者林敬家／攝影
鹿港地藏王廟放水燈，重現鹿港風華祭水靈。記者林敬家／攝影

鹿港 放水燈 法會

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