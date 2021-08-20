東螺溪鋪營建土方當便道 彰化縣府：清完布袋蓮已復原

彰化縣政府委外清除東螺溪布袋蓮，廠商使用營建剩餘土方施作臨時便道，卻引發批評。對此，縣府今天表示，土方已清除；另外在其他河道區段發現廢棄物，將會同檢調釐清。

彰化縣東螺溪溪湖鎮到福興鄉流域，3月到6月間長滿大量布袋蓮，縣政府委外包商清除，不料包商為防止挖土機沉入溼軟河道，在東螺溪傾倒營建剩餘土方，曝光後遭外界批評，前彰化縣長魏明谷指出，從埔鹽鄉一路往溪湖鎮約1.8公里範圍實在怵目驚心。

魏明谷說，這些廢棄土方從哪裡來、量有多少、怎麼管制保證廢棄土方不會沖散、廢棄土方本身是否含有害物質、彰化縣政府有無查驗，難道沒有任何查驗與工法確認，就承諾廠商堆置當挖土機「墊腳石」。

彰化縣政府水利資源處長馬英傑今天表示，東螺溪進行2項工程，其中1項是清除布袋蓮，廠商使用建築剩餘土方做為施工便道，近日已清除；另外，民眾反映河道遭偷倒垃圾，已主動將相關資料交給檢方，以釐清民眾疑慮，縣府絕不容許非法盜採河砂及傾倒廢土。

馬英傑表示，由於河道土質軟弱，機具容易沉陷，廠商為方便清除布袋蓮，依照公共工程相關施工規範，外運B5類磚塊或混凝土塊營建剩餘土方施作臨時施工便道，隨著布袋蓮清除完成，要求廠商在天氣、水位允許下，20日前清除施工便道，現在已完成復原，為避免民眾疑慮，未來若再有河道施設臨時便道，會加強告示向鄉親說明。

馬英傑說，東螺溪雜草叢生、灘地淤積，水資處另針對溪湖橋到仁鼎橋區段辦理清疏維護，工程7月29日開工至今僅清除雜草，未載運土方，清除後發現垃圾等廢棄物，縣府立即要求廠商停止施作，後續會同檢調及環保單位實地檢驗釐清是否為既有廢棄物後清除。

另外，彰化縣政府12日發布人事異動，原水資處長陳詔慶調任參議，由原參議馬英傑接任水資處長。有媒體報導陳詔慶疑因東螺溪這件事遭撤換，對此，縣府澄清，這種說法對陳詔慶不公平，主管人事異動是基於業務需要而調整職務。