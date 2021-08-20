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兌現雞排祭品文 顏寬恒減重成功仍請吃3000份雞排

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市前立委顏寬恒減重挑戰成功，仍將兌現祭品文，請民眾吃3000份雞排，刺激疫情封鎖後的消費。圖／取自顏寬恒臉書
台中市前立委顏寬恒減重挑戰成功，仍將兌現祭品文，請民眾吃3000份雞排，刺激疫情封鎖後的消費。圖／取自顏寬恒臉書

台中市前立委顏寬恒3月底下定決心要在3個月內減重10公斤，若減肥失敗，就發2000份雞排，並與YouTuber「草爺」插賭加碼1000份。顏寬恒最後減重挑戰成功，但仍將兌現祭品文，請民眾吃3000份雞排，刺激疫情封鎖後的消費；不過受限指揮中心規定室外群聚不能超過100人，將會在8月21、22、28及29日，在4天內於不同商圈把雞排發完。

顏寬恒今日在臉書表示，原先3000份雞排只是督促彼此減重的趣味賭注，但在疫情封鎖後，他反而希望這3000份雞排可以給每個參與的商圈帶來更多商機，只希望大家走出門消費。

顏寬恒向民眾喊話，領到號碼牌之後，順便請大家在附近消費支持小店家，口渴了，買杯飲料喝，覺得油膩了，配個蔥油餅，味道鹹了些，加個車輪餅，想要營養更均衡，多買份現切水果，順便想吃飽，配份臭豆腐，帶個便當走。

顏寬恒表示，「台中是美食之都，即使只是炸雞排我們也不輸人！」這次參加的店家有各方推薦的超美味多汁雞排，有脆皮、美式、傳統的雞排，在沙鹿、大肚、龍井、烏日、霧峰都有熱情的店家參與，他雖然還要保持體重自己不能吃，但他們的美味絕對是可以期待的！

顏寬恒也說，受限於指揮中心的室外群聚不能超過100人，將於8月21、22、28及29日，花4天把雞排在不同商圈發完。感謝這30家參與的店家，希望大家一試成主顧未來繼續支持他們，也希望每個商圈都能夠業績跟著成長好棒棒！為了達到最完美的溫度和熟度，各店家也會在不同時段發放號碼牌，希望讓你能夠吃到熱騰騰燒燙燙的雞排。

台中市前立委顏寬恒公布本周末的雞排店名單。圖／取自顏寬恒臉書
台中市前立委顏寬恒公布本周末的雞排店名單。圖／取自顏寬恒臉書
台中市前立委顏寬恒公布本周末的雞排店名單。圖／取自顏寬恒臉書
台中市前立委顏寬恒公布本周末的雞排店名單。圖／取自顏寬恒臉書

雞排 顏寬恒 減重

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