9月1日開學在即 台中市快打站全面撤出校園

9月1日開學在即，台中市日前在63所學校內設置疫苗快打站，目前仍有4站未退出校園，引發家長擔憂。台中市政府今天表示，即日起全數撤出校園，另盤點其他場域為民服務。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市日前開設67處疫苗快打站，其中有63所為校園活動中心，為民眾注射疫苗。9月1日即將開學，台中市卻還有4所學校內的疫苗快打站尚未撤出，引發教師、家長擔心，憂心影響學生活動空間以及受教權。

台中市教育局表示，為提高台中市疫苗覆蓋率，市府原在暑假期間利用部分學校設置快打站，方便市民加速接種疫苗，考量9月1日開學在即，學校快打站的階段性目標也已達成，即日起快打站將全數撤出校園，學校人員也不再擔任快打站工作。

因應各級學校開學在即，校園無法作為快打站點，台中市民政局指出，校園快打站屬階段性任務，將規劃推出「快打站2.0」，目前區公所另覓適宜的快打站點。