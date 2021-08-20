台中購物節搶振興五倍券商機 首獎祭出抽好宅
為爭取中央振興五倍券商機，台中市政府經濟發展局今天表示，將搭配台中購物節推出方案，鼓勵全國民眾來台中使用振興五倍券，今年也與民間業者合作推出好宅做為亮點首獎。
經發局表示，市府加碼中央振興五倍券，透過「第3屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用振興五倍券。
市府各局處也總動員，經發局指出，其中民政局將整合全市29處區公所行銷資源，並協助招募受創嚴重產業店家；文化局則自8月開始將有逍遙音樂町等25項活動配合購物節，並已募得3幅畫作做為活動摸彩獎品。
經發局長張峯源說，除市府局處全力舉辦台中購物節，民間企業團體也相當看好活動帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持，其中最大手筆即是今年度再與麗寶集團合作推出精緻好宅；另三井Outlet、中國信託、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、廣三SOGO、家樂福等企業店家都響應。
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