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美樂地公園好看不好玩？ 中市：施工前辦說明會聽民意
台中市議會今舉行都發建設水利委員會業務質詢，多位議員關心市府「招牌」美樂地公園規劃內容，要求重質不重量，因地制宜。
議員陳淑華、邱素貞表示，台中市預計今年底前改善70座公園，最近公布20座公園規劃圖，但地方質疑設計過程未聽取民眾意見，不少設計幾乎「複製貼上」沒有因地制宜，質疑為達成政績趕進度。
議員謝明源、蕭隆澤指出，建設局改善兒童遊戲場改善計畫，預計在明年全數改善完畢，比中央期限提早了1年。拚業績，遊戲場變得更不好玩甚至消失。
謝明源、蕭隆澤說，建設局改造遊戲場時應貼近使用者需求設計，遊具不是好看就好，能玩、好玩才是重點。
另公園設計須擴大公民參與，每個公園不是都長得一樣，除符合居民需求之外，也要因地制宜，不要為了衝政績而犧牲了兒童遊戲場，變成另外一種罐頭公園。
台中市政府建設局表示，共融公園於規劃設計過程皆邀集地方里長、市議員、公園周邊市民及公民團體辦理設計意見交流會，並於彙整各方意見後，再辦理細部設計，過程也邀集專家學者、公民團體及相關管理單位。
待審查核定後，施工前也再辦理說明會，確保地方參與，並於彙整地方意見後，才辦理後續施工，落實公民參與機制，打造好玩且符合地方期待的特色公園。
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