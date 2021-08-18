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美樂地公園好看不好玩？ 中市：施工前辦說明會聽民意

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員左起蕭隆澤丶邱素貞丶陳淑華丶謝明源只美樂地公園好看不好玩，應廣求民意。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員左起蕭隆澤丶邱素貞丶陳淑華丶謝明源只美樂地公園好看不好玩，應廣求民意。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今舉行都發建設水利委員會業務質詢，多位議員關心市府「招牌」美樂地公園規劃內容，要求重質不重量，因地制宜。

議員陳淑華、邱素貞表示，台中市預計今年底前改善70座公園，最近公布20座公園規劃圖，但地方質疑設計過程未聽取民眾意見，不少設計幾乎「複製貼上」沒有因地制宜，質疑為達成政績趕進度。

議員謝明源、蕭隆澤指出，建設局改善兒童遊戲場改善計畫，預計在明年全數改善完畢，比中央期限提早了1年。拚業績，遊戲場變得更不好玩甚至消失。

謝明源、蕭隆澤說，建設局改造遊戲場時應貼近使用者需求設計，遊具不是好看就好，能玩、好玩才是重點。

另公園設計須擴大公民參與，每個公園不是都長得一樣，除符合居民需求之外，也要因地制宜，不要為了衝政績而犧牲了兒童遊戲場，變成另外一種罐頭公園。

台中市政府建設局表示，共融公園於規劃設計過程皆邀集地方里長、市議員、公園周邊市民及公民團體辦理設計意見交流會，並於彙整各方意見後，再辦理細部設計，過程也邀集專家學者、公民團體及相關管理單位。

待審查核定後，施工前也再辦理說明會，確保地方參與，並於彙整地方意見後，才辦理後續施工，落實公民參與機制，打造好玩且符合地方期待的特色公園。

台中市 公民團體

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