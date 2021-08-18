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避免台中又見天坑！市府以地雷達預防性檢測排除危機
台中市日前在大里區文心南路車道、南區忠明南路慢車道陸續傳出大坑洞，台中市政府等單位獲報後除立即搶修。台中市水利局今天說，市府透過地雷達掃描預防性檢測，昨天下午4時封閉文心南路於福田二街至大里區東興路間內側車道全面檢測，傍晚因再度出現異常反應，立即刨除路面檢測，發現為中空的舊有灌溉箱涵導致，排除土石層異常狀況，解除危機。
台中市大里區文心南路、東興路口11日出現天坑，女駕駛開車栽進大坑洞受傷送醫，市長盧秀燕探視道歉，要求建設局全力搶修，完成道路回填。未料南區忠明南路慢車道14日出現一個大坑洞，經確認是自來水管破裂掏空路基導致，自來水第四區管理處獲報到場搶修等。
水利局說明，朝陽科技大學團隊日前經由透地雷達全面檢測文心南路，昨天分析資料發現該路段再出現異常點，昨天下午4時起更已封閉文心南路於福田二街至大里區東興路間內側車道，全面檢測道路安全。
水利局指出，昨天傍晚，透地雷達分析同路段再出現異常反應，由水利局施工團隊立即針對路面刨除，經開挖約30公分發現路面下有舊有中空的灌溉箱涵，因此導致雷達偵測到有孔洞狀況，已排除土石層異常情形，經專業團隊檢測安全無虞後，土石已立即回填恢復原狀。
水利局強調，市府主動發現問題並勇於解決，針對文心南路路段已委託公正第三方台灣省土木技師公會協助鑑定，只要透地雷達掃描出異常點，即會使用鑽機實地鑽探，取樣異常原因；另外，對於先前兩次坑洞情形，後續也將進行鑽探調查等工作，釐清塌陷原因，後續將根據檢測結果判定路基狀況並改善，提供民眾安全、安心的用路環境。
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