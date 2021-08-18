重建廬山溫泉 福興農場溫泉造鎮獲國家卓越建設獎

88水災重創廬山溫泉，南投縣政府將溫泉區遷建埔里鎮福興農場，探勘到優質溫泉水脈，協助廬山業者東山再起，也吸引國內溫泉業者進駐投資，帶動埔里地區發展。福興溫泉整體規畫案最近也獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎，可望成為為國內熱門溫泉風景區。

仁愛鄉廬山溫泉曾有「天下第一泉」美名，2008年、2009年接連遭遇辛樂克、莫拉克颱風重創，母安山北坡岩體向下滑動，引發山崩土石流，民宿、旅館倒塌，溫泉區結構受損，南投縣政府10年前公告停止營運。

南投縣長林明溱說，廬山溫泉遭遇重創當時他擔任立委，就協助廬山溫泉遷建，解決遷村選址、易地重建、災害補償金協調、土地取得等問題。7年前他擔任南投縣長，溫泉區進入實質開發，包括土地取得、業者優惠融資貸款，都非常繁瑣且艱鉅，尤其溫泉鑽探測試和取得不易，他甚至考慮從廬山接管到埔里，還好成功鑽探到優質碳酸溫泉，並完成公共設施建置，專案讓售土地標售，他這幾年心頭重擔總算能慢慢放下。

溫泉景點以往都是隨著時間發展逐步形成，溫泉區道路、建築品質良莠不一，且大都缺乏完整規畫。福興農場是首個完整規畫溫泉區，不僅交通便利、腹地廣大，園區公共設施完整，除了安置原有的廬山溫泉業者，其他溫泉業者也看好發展紛紛搶進，也帶動埔里鎮周邊發展。能夠獲得國家卓越建設獎，縣府團隊努力獲得肯定，也是福興溫泉區發展最佳的保證。