台中市道路頻冒「天坑」 議員：須系統性檢修補漏

台中市一周接二連三出現道路凹陷，所謂「天坑」，民進黨議員指出，市府統計每月平均通報高達2000個坑洞，甚至文心南路11日出現轎車栽進天坑，議員要求啟動全面道路總體檢，防止台中成為「天坑之城」建設局長陳大田指出，2000件並非全是坑洞，部分是地面塌陷，已積極處理坑洞並巡檢道路狀況。

江肇國指出，小客車走文心南路栽入坑洞，第一時間，台中市長盧秀燕指示4項原則，包括查明原因、追究失職、進行路檢、賠償損失等，議員要求市府建設局，面對每一個道路破洞，都應遵循盧市長的「四大原則」，而不是有新聞才以「專案」處理。

議員賴佳微指出，14日及昨天又出現兩個「天坑」，讓市民關注台中又被坑了？難道在台中道路開車，沒有安全？

周永鴻表示，審計處2019、2020年連續兩年都對建設局提出道路管養規範不清、委外道路巡查督導不周等意見；道路破洞應系統性處理，建設局具體的巡查管理規範，並督導委外廠商。另盡速完成3D管線圖資、區域道路管養地圖及道路管養規範也須儘速完成，才不會讓基層無所適從，市民安全受威脅。