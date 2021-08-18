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東洋巨擘展中市登場 欣賞日本版畫免出國

中央社 / 台中18日電

「世紀之巔-東洋巨擘展」今天起在台中市展出，台中市副市長令狐榮達在開幕式中表示，這次共展出日本知名版畫家的39幅作品，民眾不用出國就能欣賞日本版畫家的大作。

「世紀之巔-東洋巨擘展」今天起到2022年1月2日在台中市日月千禧酒店展出，邀請日本版畫藝術家園山晴巳、宮山広明展出39幅作品，由於正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，園山晴巳並以視訊方式出席開幕式。

令狐榮達表示，這場是疫情降級後他參加的第1場活動，日月千禧酒店成為台中市藝術亮點場所後，不斷舉辦藝文活動，讓國內外旅客與藝術家在此互動，這次展出的日本版畫家都是世界頂級版畫家，很榮幸可以到台中市展出，觀眾不用出國就能欣賞到大師的作品。

日月千禧酒店總經理許瑄芷指出，應邀展出的園山晴巳、宮山広明的作品，獲日本天皇、俄羅斯普希金博物館、英國倫敦大英博物館、美國紐約大都會博物館收藏，兩人的展出提升酒店畫展到國際級層次，搭配畫展，酒店還推出藝術甜點，讓創作版畫所需的畫具，變身為賞心悅目的點心。

因為疫情而無法親自出席開幕式的園山晴巳以視訊方式表示，他創作版畫已近50年，歡迎大家都能來欣賞展出，現場作品涵蓋他從20多歲求學時期至今的作品，可以說是成長日記及對生活感動的紀錄。

園山晴巳說，台灣能以2個月時間從疫情3級警戒降為2級，他要為台灣的防疫英雄致上最高敬意，也提醒在觀畫時勿忘防疫，要保持安全距離。

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