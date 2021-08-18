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竹山期待竹藝產業園區快開工 解決地方產業及人口外流
竹山鎮的竹藝產業園區規劃多年，縣長林明溱近來指出園區已完成環境影響說明、農地用地變更使用說明、出流管制規劃書審查，相關開發計畫將送內政部審查，但地方認為郷鎮要繁榮，才能帶動產業及人口的回流發展，縣府不能一直喊口號，一年拖過一年，年輕人只能觀望不可及的工作機會，外出打工謀生計。
竹山一直是南投重要竹藝產業重鎮，過去一直以產竹及竹製品加工著稱，竹子加工製造業者從鼎盛時期的超過2000家，若涵蓋未登記的工廠，全台總數其中60%就集中在竹山，可見當年的興盛，隨著竹製品被塑膠材料取代，國道三號高速公路的快速通過，不只帶走了生機，也帶走了就業人口。
南投縣議長何勝豐說，記得自己第一次出來選議員時，當時竹山鎮有6萬多人，但20多年過去了，產業外移、人口老化，年輕人不願留在家鄉打拚，選擇外流到都會區謀生，人口一點點流失，讓竹山鎮如今人口早已不到5萬人了。
地方人士表示，竹藝產業園區位於國道3號南雲交流道附近，園區長約626公尺、寬約280公尺，總面積近11.4公頃，樂見縣府前來開闢新的竹藝產業園區，只是先前規劃吸引20至30家竹工藝產業和觀光工廠進駐，如今縣府又降到15至18家，工作機會改為1300個，希望接下來早日開工不要再跳票了。
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