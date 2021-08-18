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大甲警中元普度 供品將捐贈給在地弱勢民眾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供
台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供

中元節將到，台中市警察局大甲分局遵循民俗傳統節慶，今天舉辦中元普度祭祀，由分局長李建興率領幹部及同仁，與大甲警友辦事處主任陳勝堅為轄區治安及交安進行祈福，禮成後，供品將捐贈給在地弱勢民眾及家庭，共同分享平安幸福，於順應習俗之際，將愛心回饋社會。

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，又遇天象異常，夏日炎熱缺水，夏秋之際卻又大雨不斷，造成許多家庭生計受到影響，為了讓中元普度活動更具意義，大甲警分局結合分局本部各分駐（派出）所供品，統一在分局前舉行祈福儀式，並捐出分局普度供品一起做愛心，供品種類多，可提供給弱勢家庭作為生活物資食用外，也替貧苦弱勢民眾的心靈點燃一盞溫暖的心燈，讓他們感受到社會處處有關愛。

為使轄區能平安順遂，分局特別準備「乖乖、花生醬及破朴子」供品祭拜，祈求轄內的治安及交通平順、案件發生率降低、破案數增加，同時祈願疫情早日平緩，全體員警工作平安順利家門吉慶。

大甲警分局長李建興表示，分局轄區所轄大甲、大安、外埔及后里等四區，轄區居民將近18萬人，員警平時除致力於治安、交通維護等工作外，也藉由中元普渡儀式凝聚同仁向心力，持續針對轄內貧困弱勢民眾或獨居長者送出關懷，希望透過捐贈物資的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同發揮愛心關懷弱勢。

台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供
台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供
台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供
台中市大甲警分局今天中元普度，供品將捐贈給在地弱勢民眾。圖／警方提供

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