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想念台中照片徵集 審計新村、逢甲夜市獲人氣票選景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
想念台中照片徵集活動，逢甲夜市獲人氣票選景點。圖／本報資料照
想念台中照片徵集活動，逢甲夜市獲人氣票選景點。圖／本報資料照

疫情警戒降級，為了重溫台中旅遊美好回憶，台中市觀光旅遊局舉辦「久等了，想念台中─照片徵集活動」，獲民眾熱烈迴響，參選作品逾260件、包括135個景點，更有超過萬次總投票數。得獎名單今日公布，人氣前5名包括心之芳庭、宮原眼科、審計新村、柳川水岸步道、逢甲夜市，投稿者將獲得台中星級或溫泉旅館住宿券。

觀旅局指出，疫情逐漸趨緩，為使旅客重溫台中的美、喚起對台中的美好回憶，舉辦照片徵集活動。最多人投稿的景點為高美濕地、審計新村、大坑步道、麗寶樂園；而人氣最高的前5名地點，包括台中知名景點心之芳庭、宮原眼科、審計新村、柳川水岸步道、及美食一級戰區的逢甲夜市。

觀旅局表示，透過照片徵集活動可見台中富有多元觀光資源，無論是佳餚美食、自然美景、人文特色，皆受旅客愛戴，豐富的台中旅遊景點更是旅客一再到訪的原因。另外，台中有33家餐飲店上榜今年米其林指南必比登推介，走訪台中熱門景點，也可以跟著最新出爐的美食名單吃遍台中特色佳餚。

觀旅局表示，詳細得獎名單請上台中觀光旅遊網大玩台中臉書粉絲團查詢。

逢甲夜市

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