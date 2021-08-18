郭台銘牽線？民眾黨高虹安與國民黨卓伯源彰化同台

登記參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源今天與民眾黨立委高虹安，到彰化縣府捐贈3台自動心肺復甦機，兩人雖代表消防發展基金會董事出席，但因儀器由鴻海創辦人郭台銘出資，卓伯源又是昨剛登記參選黨主席，今就與民眾黨明日之星高虹安同台，外界臆測是否想借助郭台銘光環，也讓這場捐贈活動政治味濃厚。

卓伯源卸任彰化縣長職位暫離政壇，今到彰化縣府拜會彰化縣長王惠美，王惠美從政以來都被歸為前立法院長王金平人馬，王金平也是消防發展基金會董事長，今天捐贈活動也罕見促成兩人公開亮相。

卓伯源說，參選前曾打電話給王縣長，王縣長為她鼓勵加油，大家是老交情，不過縣長行政中立不方便表態，大家都有默契。登記參選黨主席的江啟程今天剛好也回到台中市議會拜會，兩人是否有較勁意味？卓伯源說，今天行程是配合高虹安委員敲定，事先就安排好。

至於是否獲得郭台銘支持參選，卓伯源說，高虹安委員是民眾黨，民眾黨不會介入其他政黨的事物，這是各政黨的原則，他拜訪過郭台銘、韓國瑜、王金平、馬英九、吳敦義、洪秀柱等人，都認為他應該站出來承擔責任。

他也說，在黨主席候選人當中他是出生基層，有長期服務經驗，國民黨需要接地氣，了解民間疾苦的領導，黨員希望有專職無私的黨主席，帶領國民黨拿下2022年，甚至2024，若黨主席又想選總統，球員兼裁判，就會重蹈國民黨失敗的覆轍，國民黨甚至台灣會向下沉淪。

台灣民眾黨近期積極開展地方組織，也準備在彰化成立縣黨部，此行是否也與相關部署有關？高虹安說，民眾黨和郭台銘都不會介入國民黨主席選舉，今天單純來做公益。