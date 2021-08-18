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台中東寶國小綜合球場年久失修 整建預計10月初完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往東寶國小綜合球場會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往東寶國小綜合球場會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，地面出現很多斑駁、裂縫，因地面不平，遇雨便造成許多水窪，相當危險。立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國接獲校方反映後今日前往會勘，並爭取整修工程經費，台中市教育局同意補助經費120萬元，工程預計今年10月初可以完工。

東寶國小校長陸朝炳說，東寶國小的綜合球場龜裂問題嚴重，學童運動容易發生跌倒、碰撞的問題，經初步規劃整修工程約120萬元。

東寶國小家長會長林雅文及校友會會長張清基說，每次到東寶國小看到龜裂破損的綜合球場，都很擔心孩子運動時的安全狀況，希望爭取補助改善後，給孩子一個更美觀、更完善的球場。

台中市教育局副局長葉俊傑說，學校綜合球場是全校師生運動重要場所，現況場地老舊、斑駁、裂縫遍布，不平整的水泥地面造成師生運動跌倒、摔傷。由於年限已高，加上超量使用，地面凹凸不平，安全實有疑慮，為保障師生安全，綜合球場整修更新實有必要。教育局日前已核定120萬元經費補助，整修工程預計10月初可完工，待新球場完成後，將提供更優質的場地供師生運動之用。

賴朝國表示，東寶國小的運動風氣興盛，多年來培育出不少優秀好手，不過綜合球場多年沒有整修，也成為師生運動打球時候的隱憂，整修工程經費雖然不多，但對學校師生們來說卻很重要，未來球場改善完工，師生們更能安心打球，放心訓練。

楊瓊瓔說，校園內老舊設備的更新、維護，需要政府多多支持，期待透過綜合球場整修、鋪面塗裝，改善綜合球場積水與場地鋪面環境不佳問題，提供師生優質的運動場地，增進師生運動安全與效能。

台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，地面出現很多斑駁、裂縫，因地面不平，遇雨便造成許多水窪，相當危險。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，地面出現很多斑駁、裂縫，因地面不平，遇雨便造成許多水窪，相當危險。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，地面出現很多斑駁、裂縫，因地面不平，遇雨便造成許多水窪，相當危險。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，地面出現很多斑駁、裂縫，因地面不平，遇雨便造成許多水窪，相當危險。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市 教育局 楊瓊瓔

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