中元普度兼顧信仰與環保 彰化推動紙錢集中燒

本月22日是農曆7月15日中元節，彰化縣環保局為維護空氣品質及兼顧宗教信仰，推動「紙錢集中清運服務」，民眾可洽可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線（04）7119356洽詢，採電話預約專人載運，在清運前5日完成預約登記，預約時間為週一至週五上午8時到下午5時。

民間習俗都會舉辦普度，並會大量焚燒紙錢，民眾擔心紙錢送進焚化爐的處理方式，未能符合傳統的宗教禮儀。彰化縣環保局表示，已聘請專業法師至溪州焚化廠，舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒，降低空氣汙染。

環保局表示，為維護空氣品質及兼顧宗教信仰，近年積極推動環保祭祀政策，宣導縣內宮廟、公私場所配合實施紙錢集中焚燒外，2020年起，因應新冠肺炎疫情，為降低疫情群聚感染風險，結合社區大廈設置紙錢集中站，深入社區提供「紙錢集中清運」便民服務。

環保局指出，2020年的「紙錢集中清運」便民服務。配合環保祭祀家數達646家，紙錢減燒及集中燒合計1838公噸，為歷年最多，配合環保祭祀家數比往年大幅成長4成，顯見經多元宣導已獲得多數民眾認同支持。