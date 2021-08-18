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烏日成功排水管大腸接小腸 市府：拆危樓限期接通大排
日前豪大雨，台中市烏日區成功東路30多戶民宅接連兩天出現淹水達小腿肚的慘況，市府水利局表示，整個區域的排水「大腸接小腸」，且發現一處排水溝阻塞，且有危樓阻礙排水，決定拆除危樓，市議員吳瓊華要求市府「打鐵趁熱」3個月內新闢一條2米寬的排水道，銜接成功大排，解決區域長期淹水。
烏日區成功東路30多戶民宅，8月1日、2日因西南氣流帶來降雨，連續兩天都淹水，道路變成小河，還有30多戶民宅進水，住戶凌晨起床徹夜排水擋水，中市長盧秀燕當天與水利局長范世億到場了解淹水狀況，允諾儘快查出原因解決。
水利局長范世億說，經多日勘查，發現一條銜接王田圳的支流出現崩塌阻塞，才會造成雨水溢流，且整個區域的排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中並有一處排水溝阻塞，因上方有兩戶違建的危樓阻礙排水，將由水利局經公告等程序後拆除。
曾姓地土願意無償提供土地，水利局將從成功東路208號開始新闢一條長約100米，寬度、深度都2米的排水道，銜接下游的成功大排，解決淹水問題，吳瓊華要求市府，拆除危樓後，要在3個月內完成新排水道，讓民眾遠離水患之苦。
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