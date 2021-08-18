影／送捐血車20年募血不間斷 營造董座會暈針仍連年捐

國內營造大廠麗明營造因應農曆7月加上暑假常有血荒，連續19年舉辦捐血活動，共募得1萬1293袋血，今年第20屆公益捐血因應疫情，配合防疫拉長為三天，從8月25日起連三天，各動員2輛捐血車，目標1200袋血。麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他連年捐血，今年也不例外，熱心公益令人感動。

另外，中華民國不動產仲介經紀公會全聯會主辦的全台820房仲日捐血活動，台中地區的捐血活動15日開跑，預計延續至20日，同步於中正公園捐血室、中港捐血室、三民捐血室、大里捐血室、豐原捐血室、新光三越惠安停車場捐血車、台中公園捐血車及仁和公園捐血車共8處捐血熱點展開，號召房仲人員與社會大眾一起挽袖捐血、救救血庫，為血液安全存量「衝一波」。

吳春山說，他年輕時，有一次老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，他看到血會暈針，但即便如此，他捐血多年，麗明營造每年的捐血活動他都率先挽袖捐熱血，他都在護理師扎針取血時，別過頭去。

吳春山分享，他還捐出二輛捐血車，有次帶媽媽就醫時，醫院停放一輛麗明營造捐的捐血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到家人。

吳春山說明，公益捐血活動從2001年一輛捐血車，募得125袋熱血開始，共同響應的協辦單位、團體越來越多，自2016年起，捐血中心每年必須出動6輛捐血車才有辦法消化前來的民眾，總捐血袋數累計已來到1萬1293袋。

吳春山指出，麗明營造第20屆公益捐血活動，將於8月25日至27日每日上午9時起至下午4時30分止舉辦，捐血車停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊）。