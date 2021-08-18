園區解封後首場聯展 清水眷村文化園區辦3場展覽

台中市中港高中新課綱多元選修課程發展有成，結合清水小願文化創意協會進駐清水眷村文化園區，以「海洋心創作展」、「美好年代文創展」的課程成果，和「王洲堂攝影個展」共同在小願藝樹館展出，這是園區解封後首場的聯展。

「海洋心創作展」以守護海洋為主題，透過海洋色彩與質感的探索，藉由攝影創作、織品設計，運用說故事的能力，表達出海洋的美麗與哀醜；課程中帶領學生一起淨灘，用影像記錄海洋，喚醒大家共同守護海洋，也帶領學生探索生命的起源與大海的美感，運用生活中的舊衣、回收布料做為質感線材，將回憶編入織品中，用手編織出大海的故事。

「美好年代文創展」以清水眷村為主題，帶學生踏查眷村，訴說著屬於老房子的輝煌年代，課程中認識環境色彩與紋樣，並應用質感的不同創作水泥器物、布袋與胸章，轉化成文創商品，再現了屬於眷村的美好年代，透過水泥花器與花布袋文創商品的製作，更了解眷村的環境發展與豐富的人文，更理解老房子豐富的內涵與故事。

「王洲堂攝影個展」記錄夏日美好時光，在稍緩的疫情，期望民眾跟著影像去旅行，解悶逐浪、吹海風，或是悠閒散步田野，或是涼爽徜徉山林間，享受著不同於城市中的繁忙與緊迫，遠離塵囂，漫遊夏日好時光。

108課綱實施屆滿二年，中港高中視覺創意多元選修特色課程成果佳，透過文創商品設計及織品設計的創作，鼓勵學生以環境為學習場域，了解在地人文，創意融入在地文化元素，指導老師陳乃琦說，透過視創設計課程，將環境美感融入生活設計中，轉化成為創新設計的能量；校長簡崐鎰表示，「在自發、互動、共好的理念下，協助學生體驗生命意義、厚植社區、在地意識，展現生活美學的涵養，是這兩門課程規劃的理念。

展覽一名稱：海洋心創作展

展覽二名稱：美好年代文創展

展覽三名稱：王洲堂攝影個展

展期：7月27日(二)至10月31日(日)周一休館

時間：早上9點30分至下午5點30分

地點：台中清水眷村文化園區/小願藝樹館