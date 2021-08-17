北斗田中社頭4道路9月施工 彰縣長：完工後2年不准開挖

彰化縣北斗鎮民生路、社頭鄉中山路一段、社頭鄉松雅路及田中鎮中南路二段，因道路破損凹陷積水、粒料析離，民眾反映希望整修，縣長王惠美今天和鄉鎮長、民代共同會勘，將動支約3千萬元改善道路品質，並交代縣政府工務處通知公用事業單位利用機會埋管施設，否則道路完工通車後的兩年內不准開挖。

王惠美和工務處、地政處一級主管跑田中、社頭、北斗三鄉鎮勘查道路，田中鎮長洪麗娜、北斗鎮長李玄在、社頭鄉長劉錦昌，和縣議員劉淑芳、蕭如意、鄭俊雄、李浩誠、立法委員謝衣鳯辦公室秘書李育成、立委陳素月服務處秘書曾繁文、鄉鎮民代表、當地里長都到場。

今天勘查的道路包括縣道141線，在社頭運動公園面前的社頭鄉中山路一段，因外側道路堪用，縣政府先動用630萬元整修內側兩車道，改善長度共856公尺；此外，鄉道彰77線，從社頭鄉新雅路以南到員林大排水的松雅一號橋路段，經費約328萬3800元，改善長度1173公尺、縣道150線，田中森林公園赤水崎園區前的田中鎮中南路二段，工程經費1332萬3000元，改善長度1869公尺、鄉道彰98線，大新排水民生橋起至大新路的北斗鎮民生路，總經費約189萬元，施工總長700公尺。

王惠美說，田中鎮外三塊厝農地重劃區在2011年完工，其中3條農路損壞，修建經費約461萬5600元，縣政府將委託鎮公所設計和發包，改善長度1332公尺，她感謝立法委員陳素月、謝衣鳳看到地方的需求，協助縣政府向中央爭取補助，縣政府將不分黨派，加速建設地方。