台中文心南路一再產生坑洞 盧秀燕下令封路鑽探找原因

台中市大里區文心南路11日才因道路出現大坑洞，造成一名女駕駛駕車栽進洞裡的事故。未料昨天下午在相距僅約30多公尺的文心南路1246號、由大里往南區方向的路面又再度出現一個長1.9米、寬1.5米和深1米的坑洞。市府據報趕緊把洞補起，今並依市長盧秀燕指示，把該段道路一個半車道封閉，請土木技師進行鑽探，3周內查出坑洞產生原因，以對症下藥，同時避免再有意外發生。

水利局副局長韓乃斌、建設局副局長顏煥義下午一同前往文心南路事故現場，向媒體和地方人士說明處理方式。韓乃斌說，為進一步確保用路安全，今下午4時起封閉福田二街到大里區東興路口段的文心南路北向1個半個車道，並以鑽探技術進行道路檢測，同時也以透地雷達檢視路面下情況，接著再對症下藥，解決坑洞問題，預計要花3周時間；若進度提前，也會及早讓道路恢復通車。

因為文心南路接連出現坑洞，已引起用路人不安，許多人在當地樹王里長陳俞樺的臉書留言「現在經過文心南路都不敢走內車道，因為污水下水道工程都在內車道，怕怕」、「怎麼會同車道？所以之前施工就是有影響了？這樣開這段路會怕怕地」。