3分地年產值破百萬元　彰縣今聘高手指導青農獲利　

農業不是賠錢貨，明道大學前校長陳世雄教授退休後，在彰化縣溪州鄉自營City Bear生態農場，3分農地養蜂、養雞、種咖啡樹，創造年收入百萬元，今天縣長王惠美前往參觀和頒發聘書，請陳世雄指導有意務農的年輕人透過永續經營模式，創造農業的無限可能。

陳世雄的City Bear生態農場分為幾個部分，王惠美、農業處長邱奕志、明道大學副校長何權璋等人走進農場，最先看到成排蜂巢。陳世雄引用愛因斯坦的話，「如果蜜蜂從地表消失，人類活不過4年。」一箱蜜蜂約可為1億5000萬朵花授粉，如果沒蜜蜂授粉，人類的三分之一食物將不見，他目前飼養60箱蜜蜂，年收穫價值約60萬元蜂蜜，如果採收花粉和蜂王乳，產值約30至40萬元。

蜂巢區的後面是雞舍，陳世雄的雞吃黑水虻幼蟲，每隻雞都健康肥美。他說，人類濫捕海洋生物，把沒經濟價值的魚類製成魚粉當作動物飼料，專家推估2048年以後人類沒魚可吃，沒魚粉可用，如果改用骨粉替代，潛藏著狂牛病等傳染病的風險，黑水虻會吃豆渣、酒糟等農業廢棄物，生長快速，黑水虻幼蟲可當家禽飼料，就能一次解決農業廢棄物、海洋資源枯竭、傳染狂牛病等問題。

陳世雄種植100株咖啡樹，採收咖啡豆釀酒約1個月，取出咖啡豆日曬，豆子外皮自然脫落，烘焙沒酒味，反而散發淡淡檀香。他表示，去年夏天開始種阿拉比卡的咖啡樹，嘗試咖啡產品多樣化，不只產出咖啡豆，還能生產咖啡釀等不同風味的飲品。

「我打算出一本書，書名叫做『為什麼蜜蜂不會得糖尿病』」陳世雄一本正色說完，王惠美等人大笑。陳世雄說，他的農場只有3分地，希望作為小農可以生存的示範農場，場內循環利用農業廢棄物，達到零碳排量、零汙染、零廢棄物的目標，期待建立產品能多樣化、永續循環的經濟模式，台灣社會高齡化，退休民眾如果學習工蜂勤快的運動，就能擺脫許多慢性疾病，像他務農後已減重14公斤。

王惠美說，務農最好友善環境，更重要的是養活自己和家人，City Bear生態農場只有3分地，卻可創造出好幾百萬的產值，值得青農效法，今天透過明道前校長陳世雄的簡要導覽，大家了解循環生態農業，真的值得繼續推廣。