噴藥滅不了蚊鼠、蟑螂亂竄 中市環局：減藥每年換成份
台中市政府環保局每年在各區進行滅蚊、毒鼠作業，但市議員陳清龍說，近年似乎都產生抗藥性，出現「老鼠不吃藥、蟑螂不怕毒、蚊子殺不死」的窘況，尤其蟑螂四處亂竄，讓市民困擾大。環保局表示，為降低病媒蚊密度，採「環境整頓為主，噴藥防治為輔」策略，盡可能減少消毒。
陳清龍說，不少市反映，環保局每年安排防治登革熱噴藥作業，但不僅滅蚊效果變差，反而引起蟑螂四處亂竄，另配贈給里長與市民使用的滅鼠藥，老鼠也不吃了。
陳清龍要求，每年用大量人力、大筆預算進行消毒、滅鼠，成效卻逐年遞減，環保局應研究如何有效防治，而不是每年重複進行無效作業？
環保局表示，為降低病媒蚊密度，環保局目前採行「環境整頓為主，噴藥防治為輔」策略，宣導民眾協助整理環境減少蚊蟲滋生為主，盡可能減少採用環境用藥的消毒方式，以免增加環境的負擔。如需要搭配施藥消毒病媒蚊時，也會考量盡量降低施藥頻率，並使用不同的消毒藥劑，以避免產生抗藥性。
此外，環保局採購的滅鼠餌劑均經環保署核准及檢驗成分合格，且每年採購不同成分，因滅鼠餌劑為慢毒性，主要影響老鼠的凝血功能，老鼠吃了藥劑後並不會立即死亡，但對滅鼠仍有相當的效果。環保局也呼籲市民落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」防鼠三不原則，有效防治鼠患。
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