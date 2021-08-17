南投濁水溪線心臟患者有救了！竹山秀傳建構心導管中心

竹山秀傳醫院建構完成心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後，南投縣第5家心導管中心，提供急性心肌梗塞病患，維持24小時心導管室運作，在縣內就能即時有效治療，補足南投縣內無大型醫學中心或重度級急救醫院不足，減少傷病患轉診。

一位剛跑贏死神的阿吉叔說，這陣子偶爾會有胸口悶悶痛痛的感覺，多天前自己再度胸悶疼痛難耐，家人陪同下才來到醫院求診，「還好竹秀有設置心導管室，不然我可能也沒機會和閻羅王搶時間了…」，坐在病床上，氣色變得神采許多的阿吉叔，精神奕奕的狀況，和先前真有天壤之別。

在警界服務的阿吉叔說，平時不菸不酒，也有運動習慣，雖家族裡有心血管疾病的家族病史，因職業關係，也必須需輪三班且每日睡眠時間不超過六小時，但除了偶爾會出現心悸胸悶不適的情形外，保持良好生活習慣的阿吉叔一直以來身體都很健壯。

竹山秀傳指出，南投縣老年人口比例年年升高，以往遇到老年人或青壯年人因心肌梗塞，而緊急送至竹山秀傳醫院急診救治，但過去因未設置心導管中心，只能在急診室做初步的處理，維持生命徵象，再緊急轉至他縣市的醫院心導管室接受治療。