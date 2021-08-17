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南投濁水溪線心臟患者有救了！竹山秀傳建構心導管中心
竹山秀傳醫院建構完成心導管中心，成為繼草屯佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院、部立南投醫院之後，南投縣第5家心導管中心，提供急性心肌梗塞病患，維持24小時心導管室運作，在縣內就能即時有效治療，補足南投縣內無大型醫學中心或重度級急救醫院不足，減少傷病患轉診。
一位剛跑贏死神的阿吉叔說，這陣子偶爾會有胸口悶悶痛痛的感覺，多天前自己再度胸悶疼痛難耐，家人陪同下才來到醫院求診，「還好竹秀有設置心導管室，不然我可能也沒機會和閻羅王搶時間了…」，坐在病床上，氣色變得神采許多的阿吉叔，精神奕奕的狀況，和先前真有天壤之別。
在警界服務的阿吉叔說，平時不菸不酒，也有運動習慣，雖家族裡有心血管疾病的家族病史，因職業關係，也必須需輪三班且每日睡眠時間不超過六小時，但除了偶爾會出現心悸胸悶不適的情形外，保持良好生活習慣的阿吉叔一直以來身體都很健壯。
竹山秀傳指出，南投縣老年人口比例年年升高，以往遇到老年人或青壯年人因心肌梗塞，而緊急送至竹山秀傳醫院急診救治，但過去因未設置心導管中心，只能在急診室做初步的處理，維持生命徵象，再緊急轉至他縣市的醫院心導管室接受治療。
心臟科醫師蔡鴻義指出，轉院過程中，不僅讓病人或是家屬感到難熬不適，更可能失去及時治療的黃金時間，徒增死亡風險，急性心肌梗塞是因供給心臟肌肉細胞養分的血管完全阻塞或幾近完全阻塞，短時間內造成心臟肌肉細胞受傷，致使心臟肌肉流失，併發心律不整及心臟破裂的危險，若未能及時急救，極可能失去寶貴生命。
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