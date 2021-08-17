獼猴吃光2甲地龍眼 彰化二水農買南投龍眼烘龍眼乾

今天上半年大旱，最近下大雨，龍眼結果情形不理想，偏偏八卦山台灣獼猴猴口興旺，成群結隊覓食，彰化縣二水鄉許多龍眼果園幾乎被採收一空，農民只能乾瞪眼，到南投縣買龍眼回來烘焙製成龍眼乾。

二水鄉農民賴清吉今天開始烘焙龍眼乾，苦笑說，他山上兩甲地種龍眼，今年幾乎被台灣獼猴吃光，每群猴子約40、50隻，大大小小成群結隊，龍眼還沒成熟就剝開吃，先挑大的，吃完摘小的，有人驅趕才離開，果園所剩無幾。

頼清吉83歲，讀國校就幫父親烘焙龍眼乾，轉眼70多年，以前採收自家栽種的龍眼就足已供應盤商和顧客的需求，這兩天台灣獼猴的「猴害」越來越嚴重，去年起向南投買龍眼烘焙，否則不敷供應，今年大概一半數量要向南投採購。

他說，年輕時有體力，要用4個烘竈，日夜烘焙龍眼，每批龍眼烘製2至3天，烘製上萬台斤不成問題，近年年事已高，他把手藝傳給兒子賴俊銘和媳婦，不再大量烘焙，今年開2個烘竈，打算烘製2000、3000台斤賣給熟客。

源泉村長張鈞雲讀國小的時候常到賴清吉家裡打工，在烘竈旁邊剪龍眼，剪半個月約可賺200元，對國小小朋友而言是一筆豐厚零用金；張鈞雲表示，生龍眼每台斤30多元，烘製龍眼乾帶殼每台斤150元，每4台斤剝殼得到一台斤龍眼乾，產地批發價每台斤約400元，算是高經濟農產品。

張鈞雲表示，台灣獼猴受到保護，農民只能驅趕，今年種在社區裡的龍眼也常有猴子跑來偷吃，因社區進出民眾多，會趕猴子，保住龍眼等水果，希望有關單位能想辦法減輕獼猴危害農作物，以免農民辛苦化為烏有。

彰化縣社頭鄉種植龍眼樹185公頃，全縣面積最大，年產量約110萬公斤，今年龍眼市已開市交易，目前上價23元，下價約13元；社頭鄉農會表示，社頭鄉沒獼猴為害，但今年上半年大旱，6月梅雨，7月底到8月上旬連續大雨，龍眼結果果粒較小，大雨後時雨時晴，落果數量漸增，損害還在擴大中，今年龍眼收成實在不理想。