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ART豐原藝術家邀請展登場！藝術家畫出疫情下的變動

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「ART．豐原藝術家邀請展」邀請知名台中膠彩藝術家詹前裕打造「臻美聖境」70大壽回顧展，展出精選歷年作品與近期新作共60件。圖／葫蘆墩文化中心提供
「ART．豐原藝術家邀請展」邀請知名台中膠彩藝術家詹前裕打造「臻美聖境」70大壽回顧展，展出精選歷年作品與近期新作共60件。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心「ART．豐原藝術家邀請展」即日起至9月12日登場，邀請知名台中膠彩藝術家詹前裕打造「臻美聖境」70大壽回顧展，展出精選歷年作品與近期新作共60件，呈現藝術家一生創作內涵的寫照，也反映最真切忠實的內心情境。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「ART．豐原藝術家邀請展」為備受尊崇的資深前輩藝術家規劃特展，至今邁入第6年，今年度首檔展覽藝術家詹前裕是台灣膠彩畫發展重要推手，自東海大學創意設計暨藝術學院院長職位退休，任教36年來，對膠彩畫傳承、推廣不遺餘力，為藝術界典範。

郭恬氳說，詹前裕的膠彩畫作融合深厚的水墨創作能量，明麗設色的構圖，細膩高雅、夢幻唯美的筆觸，展現對於美的想像及信仰的追求。

詹前裕說，他是虔誠的基督信徒，長期參與教會服事，也曾和教會弟兄參訪以色列，「聖地系列」是在當時各種感受、聯想進行的一項見證，將聖經中的教義，結合所見的風土景觀，以象徵、啟示與救贖為創作內涵的呈現。

詹前裕創作的「和平島系列」，展現特有空氣虛實的迷濛感，開拓出「東海畫派」獨特的風格與品味，以一種超塵幻想的宗教氛圍，表達對未來的深沉祈禱與盼望，期待平靜和諧，如黑暗中等待光明。

詹前裕分享近年創作歷程，他說，這幾年經歷父母年邁離世，對有限生命有更深的體認。又遇新冠疫情延燒、天災不斷、時局動盪，宛若末日預言的景象，在這段變動時期中創作出「和平島系列」。

葫蘆墩文化中心指出，為落實防疫，館舍依照面積計算容留人數，開放民眾參觀，現場採單一出入口，並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，此外，館內設置社交距離宣導員，貼心提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒，讓民眾安心看展。

藝術家 社交距離 和平島

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