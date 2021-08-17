彰化全國最「薪酸」 網友：工作14年還是領基本工資

根據勞動部2021年6月勞工勞退新制平均提繳工資的統計中，彰化縣在全台22個縣市中以3萬1488元排名最後，近日也有網友在社群討論彰化低薪的問題讓人想往外縣市發展，彰化縣府勞工處長柯呈枋指出，彰化產業結構牽動薪資，但也有許多隱形冠軍、實力堅強的中小企業，薪資福利穩定流動率低。

網路論壇Dcard近日有社會新鮮人貼文指出，「最近在彰化找工作，發現很多職缺都給很低，幾乎都是政府規定的基本底薪而已」，發文者想了解同年齡層找工作的狀況引發討論，還被轉貼到彰化多個臉書社團。

有網友回應「彰化是鄉下的薪水，都市的房價。」也有人分享妻子是醫院的外包商，14年前薪資是基本工資，14年後還是基本工資。網友也說：「其實彰化有好公司，只是沒人離職沒職缺。」也有成為老闆的網友說「彰化薪水低是一種產業結構與薪資共業結構，要改變這問題就要由創業開始。」

但有鋼鐵業者指出，近年擴廠，作業員、司機需求多，工作雖辛苦，但技術員加上加班費及各項津貼，起薪達5萬元不是問題，但還是找不到適合員工。

勞動部2021年6月勞工勞退新制平均提繳工資的統計中，同期全國的勞退新制平均提繳工資為4萬1226，新竹市6萬4471元最高，台北市4萬7998元，鄰近彰化的台中與南投分別為3萬4722元、3萬4348元；柯呈枋說，勞退新制平均提繳工資未必能完全反應出縣市整體的薪資狀況，但會作為參考，提出方針來改善。