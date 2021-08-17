彰化全國最「薪酸」 網友：工作14年還是領基本工資
根據勞動部2021年6月勞工勞退新制平均提繳工資的統計中，彰化縣在全台22個縣市中以3萬1488元排名最後，近日也有網友在社群討論彰化低薪的問題讓人想往外縣市發展，彰化縣府勞工處長柯呈枋指出，彰化產業結構牽動薪資，但也有許多隱形冠軍、實力堅強的中小企業，薪資福利穩定流動率低。
網路論壇Dcard近日有社會新鮮人貼文指出，「最近在彰化找工作，發現很多職缺都給很低，幾乎都是政府規定的基本底薪而已」，發文者想了解同年齡層找工作的狀況引發討論，還被轉貼到彰化多個臉書社團。
有網友回應「彰化是鄉下的薪水，都市的房價。」也有人分享妻子是醫院的外包商，14年前薪資是基本工資，14年後還是基本工資。網友也說：「其實彰化有好公司，只是沒人離職沒職缺。」也有成為老闆的網友說「彰化薪水低是一種產業結構與薪資共業結構，要改變這問題就要由創業開始。」
但有鋼鐵業者指出，近年擴廠，作業員、司機需求多，工作雖辛苦，但技術員加上加班費及各項津貼，起薪達5萬元不是問題，但還是找不到適合員工。
勞動部2021年6月勞工勞退新制平均提繳工資的統計中，同期全國的勞退新制平均提繳工資為4萬1226，新竹市6萬4471元最高，台北市4萬7998元，鄰近彰化的台中與南投分別為3萬4722元、3萬4348元；柯呈枋說，勞退新制平均提繳工資未必能完全反應出縣市整體的薪資狀況，但會作為參考，提出方針來改善。
不過有彰化縣府官員認為勞工勞退新制平均提繳工資可看出各縣市薪資的相對落差，離島、南投、花東等地因觀光蓬勃，勞退提繳工資都比彰化高，彰化因微型工廠相當多，雇主可提供的薪資有限，即便也有在服務業中薪資相對不錯的連鎖超商、餐廳，但數量與規模不及外縣市，使得彰化勞退提繳工資始終位於末段班，產業、經濟建設的檢討與提升才有助帶動薪資。
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