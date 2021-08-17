台中市文心南路又出現坑洞 中市府填平追查原因

台中市大里區文心南路上週突然坍塌出現坑洞，有自小客車經過掉入造成駕駛受傷，不料同路段昨天又出現坑洞，台中市府今天已修復完成，並追查原因改善。

文心南路路面11日突然塌陷，出現一個1公尺深大洞，造成林姓女子開車經過掉入受傷送醫。市長盧秀燕探視傷者後，對於意外深感抱歉，表示將查明原因、追究責任，全力賠償。

不料昨天下午先前事發路段附近，又出現一個寬約1.5公尺、長約1.9公尺、深約1公尺的坑洞，地方民代發現後，立即通報台中市府處理。

台中市水利局今天表示，昨天下午接獲通知後，隨即調派廠商前往探查原因及進行搶修，下陷點位於文心南路原路基，非污水工作井開挖施工回填範圍，昨晚經緊急切割開挖作業，並於今天上午7時30分完成路面鋪設。

台中市建設局指出，8月11日文心南路路段發生坑洞事件後，建設局除漏夜修補完成，也針對全路段進行透地雷達檢測，全面檢視道路安全，昨天發現同路段有部分區域仍有疑慮，隨即派員前往進行改善作業。

建設局表示，這次坍塌路段為下水道工作井工程範圍，已著手追查原因，並儘速解決改善。