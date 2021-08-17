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台中搶五倍券千億商機 盧秀燕：配合購物節攻略吸客
全國22縣市都在盯中央五倍券（振興券）的動向，準備搶1000多億的大餅。台中市長盧秀燕今在市政會議指出，台中市府將配合「第三屆台中購物節」推出有效具吸引力的措施，她強調籌備會讓全國民眾覺得「一定要到台中來消費」她深具信心，不過要等中央振興券案底定，馬上宣布台中搶券商機作戰計畫。
各界關切中央振興券的運用方式，市長盧秀燕說，中央的方案還在變動中，市府的振興計畫也跟著滾動籌備，她表示，大致方向是配合台中購物節，她對市府計畫深具信心，一定會讓全國民眾覺得有吸引力、值得來台中消費，樂把振興券花在台中。
盧秀燕指出，市府推出紓困十方、大補帖後，將配合中央振興券與中市購物節，吸引全國民眾到台中消費，但市府推出的具體辦法公布有兩個條件，一是等中央宣布振興券確定使用方法，市府馬上宣布中市大利多；二是整個計畫整備中，與其他縣市不一樣，絕對好康。
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