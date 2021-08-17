台中市文心南路又有大坑洞 市府緊急封填今下午通車

台中市大里區文心南路11日中午才因道路塌陷，出現一個大坑洞，造成一名女駕駛駕車經過時栽進洞裡。未料昨天下午近5時，在相距僅約30多公尺的文心南路1246號前、由大里區往南區方向的路面又再度出現一個長1.9米、寬1.5米和深1米的坑洞，地方民代發現後通知市府，昨晚緊急填封後，上午已重新舖設柏油，預計今天下午3時30分恢復正常通行。

文心南路11日發生坑洞後，市府即委託朝陽科技大學非破壞檢測研發中心對附近的道路進行檢視，調查是否還有孔洞存在。巧合的是，朝陽科大人員昨天下午就在坑洞產生前約半小時，以透地雷達檢測儀器偵測出地層下有孔洞現象，除了在地上標示，也向市府建設局回報。只是在相關人員還未趕抵前，坑洞接著即產生。

據建設局人員說，經查這處地點位在水利局汙水下水道工作井上方，陷落後由水利局負責施工修復，建設局養護工程處昨往曾予協助，坑洞已封起。

對於11日產生的坑洞，一度引起地方人士質疑與水利局的下水道潛盾工程有關，如今又在距前一個坑洞不遠處出現坑洞，如何解釋？水利局人員上午表示：「下陷點位於文心南路原路基，非污水工作井開挖施工回填範圍」至於路基為何陷落，連同上次的坑洞，都將請土木結構技師進一步查明，目前正進行委外招標作業。

水利局人員也說，上午7時30分已舖完柏油，要靜置8小時等它乾才能開放通行，也就是下午3時30分才能恢復正常通行。