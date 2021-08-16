中市教局重造冊8000教師未打疫苗 衛生局：努力安排

9月開學日在即，議員要求中央補足疫苗，盡快讓還沒施打疫苗的學校及補教界教職人員全數打完，讓孩子回到學校安全上課。教育局重新整理造冊後發現還有8000多名教育系統人員沒有接種疫苗，衛生局會努力安排盡快施打。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸說，台中市新冠肺炎疫苗第一劑施打人數突破百萬人。18歲以上市民疫苗施打涵蓋率達42.63%、全人口施打涵蓋率35.46%，但18歲以上的市民還有將近135萬人還沒打到疫苗。

張廖乃綸指出，學校停課這麼久，線上教學亂象頻傳，家長、老師和學生都很關切到底高中職及國中小9月能不能如期開學，到底還有多少老師沒有打疫苗？

衛生局長曾梓展說，中央原先回報台中市造冊的老師還有2000多人沒打疫苗，但教育局重新整理造冊後約有8000名老師沒打疫苗，衛生局會努力盡快安排施打。

市議員李榮鴻則質疑中央疫苗分配不均，他高雄的朋友很多人都已經打了第二劑，台中市卻還在苦苦等待第一劑。

李榮鴻指出，中央疫苗政策亂糟糟，一開始由地方造冊，現在又改由唐鳳系統登記，很多長輩不會上網，也不知道怎麼登記，尤其是偏鄉地區的長輩根本對3C一竅不通，要他們上網登記形同惡整?李榮鴻要求65歲以上第二劑疫苗，中央應該下放給地方民政系統來統一登記安排施打。

市議員張瀞分則說，疫苗在這場防疫戰裡面扮演關鍵角色，國際上已經有國家已經開始打第三劑，但台灣疫苗嚴重不足，只能苦苦等待疫苗。

張瀞分說，「救急要現金、防疫要疫苗」，中央要紓困不直接給現金，卻砸大錢印振興券，而台中市18歲以上市民還沒有施打疫苗的比率將近六成，甚至很多執行公務的第一線人員也還沒有打到疫苗?這些人什麼時候可以打到疫苗?已經施打第一劑的民眾，什麼時候可以打到第二劑?

衛生局長曾梓展則說，如果疫苗足夠，很多事都可以做，但是沒有疫苗，就是有心無力。